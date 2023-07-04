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Секретні місця для "заначки": де в квартирі найнадійніше заховати гроші

Автор
Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
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Де найкраще ховати гроші
Де найкраще ховати гроші. Фото wworld.com.ua

Точно не варто ховати гроші під матрац, у книги чи бачок унітазу

Гроші — це ресурс, необхідний нам для отримання життєво важливих послуг і задач, тому потрібно робити максимально все, щоб якнайбільше залучити їх у наше життя, а також уберегти, якщо несподівано нагрянуть злодії. Особливо до цього застереження слід прислухатися тим, хто зберігає вдома великі суми.

Часто люди зберігають кошти у тих місцях, про які зловмисникам давно відомо, тому до вибору схованки потрібно підходити грамотно. Експерти в матеріалі Idea.24tv запропонували кілька варіантів, де можна надійно сховати свої купюри.

Де найкраще ховати гроші

Кухня

Трюки зі баночками краще не повторювати, злодії давно про це знають, але кухня — те місце, де є безліч ящиків та поличок, під якими можна сховати гроші. Наприклад, покладіть їх у конверт, а його приклейте на дно ящика або засуньте в кут, до якого буде важко дотягнутися.

Будиночки для домашніх тварин

Купюри можна покласти в пакетик або пергамент, а потім сховати в будиночку для домашніх вихованців, наприклад, у собачій лежанці, будці, клітці хом’яка. Грабіжники в останню чергу оглядатимуть такі предмети.

Холодильник/морозильна камера

Покладіть гроші в пакет, оберніть фольгою і відправте в непрозорий контейнер для їжі в холодильнику або морозильній камері. Часу на те, щоб знайти таку "заначку" буде потрібно багато, тому навряд чи злодії витрачатимуть на це свої дорогоцінні хвилини.

Старе взуття

Гроші покладіть у пакетик, а потім у спортивне старе взуття. Його можна також прибрати в шафу, щоби не привертало увагу. Імовірність того, що грабіжники почнуть перебирати все взуття в пошуках "заначки" низька, особливо якщо взуття у вас багато.

Клубок ниток

Ще одна хороша схованка — нитки або вовняний клубок. Купюри потрібно скрутити, а зверху замотати їх вовняними нитками у вигляді круглого мотка. Зберігати слід з приладдям для крою та шиття.

"Телеграф" писав раніше, які рослини притягують до будинку гроші. Однак, просто купити квітку і залишити її вдома недостатньо.

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#Гроші #Злодії #Лайфхак