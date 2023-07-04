Як позбутися надокучливої мошкари на відпочинку: лайфхаки, про які мало хто знає

Врятувати відпочинок можна підручними засобами

У теплу пору року під час відпочинку на природі проблемою стають не лише комарі, а й мошки. Вони сідають на їжу, лізуть у вічі, ніс, рот чи просто роєм літають навколо. Але є прості способи їх позбутися.

На порталі Useti дали кілька порад, які допоможуть відлякати комах та не зіпсувати враження від відпочинку. Для цього знадобляться прості та доступні засоби.

Мурашина кислота

Цей препарат можна купити в аптеці, але якщо ви перебуваєте у лісі, то можете самостійно добути її. Для цього потрібно розстелити шматочок тканини на мурашник, а через годину він уже просочиться мурашиною кислотою. Щоб позбутися мошок, просто протирайте шкіру цією тканиною.

Камфора

Також на відпочинок краще взяти із собою камфору. Достатньо покласти її в банку та підігріти на вогні. Камфора виділяє запах, який відлякує не лише мошок, а й комарів.

Сушена трава

Щоб позбутися мошок, підійде не будь-яка трава, а пижма, ромашка або полин. Достатньо кинути її в багаття на етапі його розведення, щоб комахи облітали вас стороною.

Шишки та хвоя

Якщо ви знаходитесь в лісі, то роздобути шишки або хвою не складе труднощів. Закип’ятіть воду з додаванням ялинових чи соснових шишок, і тоді комахи вас не потурбують.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як залучити комах до ділянки. Без деяких із них урожаю може і не бути, тому важливо, щоб рослини вчасно запилювалися.