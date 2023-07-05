Таропрогноз на 6 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер
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Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У четвер, 6 липня 2023 року, багато хто може наробити помилок, проте інші навпаки зможуть вдало вкласти гроші і досягти успіхів.
Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на шостий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Вісімка жезлів
У такому положенні карта каже, що Ви, можливо, занадто багато на себе звалили і незабаром перед Вами можуть виникнути раптові перешкоди. Уповільніться та делегуйте, що можливо, щоб не наробити помилок у метушні.
Двійка мечів
Ця карта радить відгородитися на якийсь час від навколишнього світу, є ризик, що Вас спробують втягнути у конфлікти, або Ви зробите помилку в прийнятті рішень.
Шістка пентаклів
Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. Вона каже, що у четвер у Вас буде сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.