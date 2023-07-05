Про сморід в автівці забудете назавжди: як позбутися запаху диму в салоні

Є багато способів вирішити проблему самостійно, не вдаючись до допомоги фахівців

Стійкий запах диму робить перебування в автомобілі нестерпним. Вивести тютюновий дим з одягу досить просто — його потрібно випрати з додаванням підручних засобів. А ось вивітрити неприємний запах, який в’ївся в оббивку — складне, але можливе завдання.

Найкращий спосіб позбутися запаху диму в машині — почати з належного провітрювання, а потім почати чистити якнайбільше елементів у салоні, поки запах не зникне.

Як вивести запах диму в авто

Увімкніть кондиціонер

Якщо у вашому автомобілі є опція циркуляції повітря, обов’язково увімкніть її. Як тільки ви відчуєте запах диму, увімкніть систему кондиціювання автомобіля з увімкненою циркуляцією, щоб почати очищати повітря та відфільтровувати частину диму.

Провітріть автомобіль

У теплий та вітряний день провітріть автомобіль, відчинивши всі двері або хоча б опустивши усі вікна. Вітер допоможе видмухати дим з вашого автомобіля, водночас принісши трохи свіжого повітря. Дайте машині провітритися хоча б кілька годин. Ви навіть можете увімкнути кондиціонер на деякий час, щоб забезпечити циркуляцію свіжого повітря в системі.

Очистьте оббивку та килимки

Оббивка у вашому автомобілі утримуватиме запахи. Тому це перше місце в авто, яке потрібно ретельно вичистити. За допомогою ручного пилососа почистьте оббивку. Після збирання пилососом спорожніть фільтр і спробуйте ще раз обробити сидіння, щоб видалити весь дим, який можна витягнути з оббивки.

Потім посипте харчовою содою оббивку та килимки в авто. Залишіть на півгодини, перш ніж прибрати надлишки пилососом або мокрим рушником.

Використовуйте засіб для чищення шкіри

Якщо у вашому авто шкіряний салон, ви повинні дотримуватися особливої обережності при його чищенні. Засіб для шкіряної оббивки — найкращий спосіб видалити сморід і плями зі шкіряних деталей. Не використовуйте засоби для чищення, не призначені спеціально для шкіряної оббивки, щоб не пошкодити матеріал.

Якщо запах диму, з яким ви боретеся, досить різкий (наприклад, вплив лісової пожежі або тривала дія сигаретного диму), вам, можливо, доведеться використовувати більш інтенсивні методи очищення для усунення сморіду.

Використовуйте пароочисник

Чищення салону автомобіля пилососом – важливий крок, тому не пропускайте його. Але якщо є охота при сильних забрудненнях краще використовувати пароочисник.

Очистьте усі поверхні в салоні

Вам доведеться очистити все — від панелі приладів і вікон до половиць і даху. Найкращий спосіб позбутися запаху диму – очистити поверхні, на яких він затримується. Використовуйте універсальний засіб для чищення та миття скла з освіжаючим ароматом, щоб видалити залишки диму і залишити приємний запах. Ви також можете використовувати білий оцет, щоб нейтралізувати запах диму.

Залишіть кавову гущу в машині

Залишіть чашку кавової гущі у контейнері в автомобілі на ніч або навіть на добу. Неприємні запахи будуть нейтралізовані, натомість салон буде наповнений ароматом кави.

Використовуйте активоване вугілля

Активоване вугілля творить дива, коли справа доходить до поглинання запахів. Це не швидке рішення, але згодом воно покращить якість повітря в авто. Додайте активоване вугілля в контейнер з перфорованою кришкою або закрийте контейнер поліетиленовою плівкою або алюмінієвою фольгою і зробіть кілька невеликих отворів, щоб нейтралізувати запахи та поглинути запах диму. Залиште вугілля у салоні на пару днів.

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