Більше ніяких неприємних запахів: що покласти в холодильник, щоб ароматизувати його

Відмінні союзники у боротьбі з неприємними ароматами

Їдете з дому і хочете уникнути розчарувань і сюрпризів після повернення додому у вигляді неприємних запахів із холодильника ? Скористайтеся однією з цих порад, щоб ароматизувати його.

Є деякі продукти, які можна покласти в холодильник, щоб уникнути неприємного запаху, пише santeplus. Нічого надприродного та дуже дорогого — оцет, цитрус та каву.

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику

Оцет

Цей екологічно чистий і натуральний продукт поглинає навіть стійкі запахи. Поставте чашку повну оцту в холодильник і дайте йому подіяти. Відмінно підходить для глибокого очищення холодильника.

Кавова гуща

Цей трюк використовується рідше, але все ж таки ефективний! Багата поживними речовинами кавова гуща є ефективним дезодорантом для усунення неприємних запахів із холодильника. Все, що вам потрібно зробити, це наповнити блюдце або чашку сухої кави і поставити в холодильник.

Цитрусовий сік

Серед найкращих засобів проти запаху – цитрусовий сік. Він ідеально підходить для ароматизації та розсіювання смороду. Для гарантованого ефекту просто процідіть сік лимона або великого апельсина і налийте його в склянку або чашку. Потім помістіть його в холодильник так, щоб він міг поширитися практично будь-де.

А ось позбавитися неприємного запаху в туалеті вам допоможе пінка для гоління. Виявляється, це чудовий помічник при миття унітазу.