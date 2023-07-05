Рушники будуть пахнути чудово: з якими двома підручними засобами їх випрати

Кондиціонер для білизни під час прання рушників краще замінити на підручну альтернативу

Після кількох прань рушники втрачають м’якість і стають жорсткішими, а ще нерідко з’являється неприємний запах. Однак є простий спосіб позбавитися смороду, якщо випрати рушники з двома підручними засобами.

Рушники після прання будуть пахнути чудово, лише потрібно замінити кондиціонер для білизни на одну альтернативу. Дієвим лайфхаком поділилося видання Express.

Якщо рушник хоча б один раз не висохнув повністю, довго залишався вологим і мокрим з якихось причин, то одразу ж виникає запах затхлості та плісняви. На щастя, його легко можна усунути за допомогою звичайного столового оцту і харчової соди. А ось без дороговартісних побутових засобів із магазину ви зможете обійтись.

З чим випрати рушники, щоб вони не смерділи? Замість пом’якшувача тканини або кондиціонера для білизни додайте при пранні по одній мірній склянці оцту й харчової соди. Залийте і засипте засоби у відсік пральної машини, що зазвичай використовується для ополіскувача. Після прання вироби стануть пухнастими й матимуть приємний аромат.

Раніше "Телеграф" розповідав, який засіб не можна використовувати під час прання рушників. Через цей продукт тканина стає колючою.