Фантастичний трюк очистить кухонну мийку до блиску: треба всього три підручні засоби (відео)

Щоб привести до ладу раковину, необов’язково витрачати гроші на дорогу побутову хімію

Чистота кухонної мийки дуже важлива для збереження гігієни приготування їжі. До того ж, очистити раковину допоможуть підручні засоби, які точно знайдуться в будинку, потрібно лише правильно змішати їх.

Щоб очистити мийку до блиску, скористайтеся ефективним лайфхаком. Весь секрет у тому, щоб приготувати домашню пасту для чищення, передає видання The Sun.

За допомогою саморобного засобу з трьох інгредієнтів ви зможете не тільки очистити раковину всередині, а й видалити будь-який бруд на отворі, закритому заглушкою. Все, що вам потрібно, звичайний столовий оцет, рідина для миття посуду та харчова сода.

Спочатку зніміть ковпачок зі зливного отвору в мийці, як показано у ролику. Влийте одну склянку оцту і зіскребіть весь жир і бруд. Можна використовувати будь-яку щітку, навіть стару зубну, а найкраще впорається електрична щітка. Після цього змішайте до консистенції пасти рідину для миття посуду та харчову соду. Протріть цим засобом всю поверхню раковини.

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