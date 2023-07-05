Дешево, але ефективно: які народні засоби позбавлять поту та неприємного запаху

Підвищена пітливість – це велика проблема для багатьох людей

У спеку наш організм втрачає багато вологи, завдаючи нам дискомфорту, оскільки потовиділення підвищується, а звідси виникає і неприємний запах. І навіть не всі засоби ефективно допомагають усунути проблему.

Але необов’язково користуватися лише дезодорантами, експерти у матеріалі 1plus1 назвали кілька простих народних засобів, які допоможуть вирішити проблему та вже довели свою ефективність.

Як позбутися запаху поту

Сода

Універсальний засіб, який рятує у будь-якій ситуації, навіть від підвищеного потовиділення. Візьміть одну чайну ложку соди та змішайте з невеликою кількістю води, щоб утворилася пастоподібна маса. Нанесіть її на чисту шкіру під пахвами та залиште на 15 хвилин. Потім змийте теплою водою. Сода допоможе позбавити неприємного запаху.

Лимонний сік

Візьміть на 150 мл води близько 50 мл лимонного соку, а також 5 крапель ефірної олії чайного дерева. Отриманий розчин нанесіть під пахвами, щоб усунути запах поту та знизити процес потовиділення.

Трав’яна ванна

Приготуйте розчин із однієї склянки дубової кори, однієї склянки дягиля, 2 столових ложок листя волоського горіха та м’яти. Всі ці інгредієнти залийте літром кип’яченої води та прокип’ятіть 10 хвилин. Після цього відвар потрібно процідити і додати в наповнену ванну. Для ефективності можна також крапнути кілька крапель ефірної олії, наприклад, евкаліпта чи лаванди. Приймайте таку ванну протягом 20-30 хвилин двічі на тиждень.

"Телеграф" писав раніше, як відіпрати на одязі сліди поту. Господиням підказали хитрий трюк, який швидко позбавить від проблеми.