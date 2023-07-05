Буде як нова: як без особливих витрат очистити білу підошву на кросівках

При частому носінні біле взуття швидко темніє

Біле взуття виглядає красиво, стильно та свіжо, особливо кросівки, які часто стають невід’ємною деталлю літніх образів, бо дуже зручні та універсальні. Однак при частому носінні їхня підошва може втратити свою білизну і виглядати непрезентабельно.

Але не варто засмучуватись, адже можна спробувати повернути підошві первозданний вигляд за допомогою простих народних засобів. Детальніше про це розповіли експерти у матеріалі Glavred.

Як очистити білу підошву

Сода

Засіб на всі випадки життя, який допоможе очистити підошву взуття від забруднень. Для цього просто змішайте невелику кількість харчової соди з водою, щоб вийшла пастоподібна консистенція. Цю масу за допомогою зубної щітки нанесіть на підошву та прочистіть забруднені ділянки. Після цього змийте розчин водою і відправте взуття сушитися.

Лимонний сік

Візьміть трохи свіжого лимонного соку, нанесіть на губку і протріть підошву кросівок. Поступово розподіліть сік по поверхні і залиште під сонячними променями на кілька годин. Сонце допоможе активізувати відбілюючі властивості продукту. Після цього взуття варто промити водою.

Зубна паста

Нанесіть невелику кількість зубної пасти на щітку та розподіліть по поверхні підошви. Далі акуратно прочистіть забруднення та плями, проводячи рухи туди-сюди по колу. Після чищення ополосніть взуття водою, щоб видалити залишки засобу.

"Телеграф" писав раніше, як правильно чистити біле взуття. Експерти поділилися недорогими, але дієвими способами.