Хитрість із сирими макаронами позбавить поширеної проблеми: просто покладіть їх у холодильник

Сирим макаронам знайшли цікаве застосування

Макаронні вироби різноманітної форми та розмірів за правилами потрібно зберігати в сухому темному місці. Кухонна шафка ідеально для цього підходить. Але зберігання кількох макаронин у холодильнику буде корисним для інших продуктів.

Річ у тім, що завдяки своїм якостям макаронні вироби діятимуть як сорбент та натуральний поглинач вологи.

Якщо покласти кілька макаронин поруч із сиром, вони вбиратимуть зайву вологу і тим самим зберігатимуть свіжість молочного продукту протягом тривалого часу. Сир не твердітиме і на ньому не утворюватиметься скоринка з плісняви.

Схожий ефект виявлятиметься і з іншими харчовими продуктами, яким волога зовсім не йде на користь. Завдяки цій хитрості можна довше зберігати смакові якості різних продуктів.

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