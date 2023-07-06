Проженіть з дому набридлих мух: як створити свічку, використавши лише один продукт

Іноді навіть сітки на вікнах не допомагають від комах

Мухи не лише один із найбільш дратівливих видів комах, а й джерело потенційної небезпеки, тому що на лапках вони переносять різні інфекції. Тому в літній період хочеться максимально захистити своє житло від непроханих гостей.

Однак не всі хімічні засоби допомагають, та й ефект у них не тривалий, тому варто звернутися за допомогою до корисних лайфхаків. У TikTok на сторінці aribasfoodmood поділилися методом, який допоможе швидко прогнати мух із дому.

Як позбутися мух у будинку

Ви можете самостійно створити свічку, яка не тільки позбавить від комах, але і наповнить приміщення приємним, освіжаючим ароматом. Візьміть лише один свіжий лимон, суху гвоздику (кілька штучок), зубочистки та міні-свічку.

Розріжте лимон навпіл, в кожну часточку вставте по одній гвоздиці, але не сильно занурюйте їх у м’якоть плода. Потім вставте зубочистки, поміж ними покладіть мініатюрну свічку і зверху закріпіть свою конструкцію другою половинкою лимона. Все, свічка готова!

як позбутися мух у будинку за допомогою лимона

"Телеграф" писав раніше, які запахи допоможуть відлякати міль. Експерти розповіли, як це зробити без дорогих спеціальних засобів.