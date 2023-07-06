Брудні і іржаві решітки духовки будуть як нові за годину: все для чищення вже є на вашій кухні

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Забираючись у будинку, ми часто нехтуємо деякими областями, наприклад, решітками у духовці. В результаті накопичується бруд і з часом з’являється іржа. Щобільше, якщо ви використовуєте духовку для приготування жирних страв, відмити грати стає ще важче.

На щастя, у вашій кухонній шафі або у вашому холодильнику є чудове розв'язання цієї проблеми, пише santeplus. За допомогою цього високоефективного екологічно чистого продукту можна безпечно чистити всі поверхні у вашому будинку. І цей чудовий помічник – це оцет.

Як очистити брудні решітки в духовці

Для поліпшення знежирювальних та дезінфекційних властивостей оцту рекомендується поєднувати його із сіллю, абразивна здатність якої є справжнім союзником проти утворення накипу.

Вам знадобиться: сіль, вода, оцет та місткість, в якій можна замочити ґрати.

Після цього в місткості змішайте рівні частини оцту і води, а також додайте велику сіль. Потім помістіть решітки в розчин так, щоб вони були повністю занурені у воду. Залишіть засіб діяти на 1 годину, потім протріть сітку тканиною або губкою. Бруд та іржа повинні швидко зійти.

Раніше "Телеграф" писав, як ще можна очистити решітку духовки до блиску. Проста хитрість із звичайним пакетом заощадить час та сили. Також ми розповідали, як легко і без особливого клопоту почистити духовку до ідеального стану. Вам знадобиться лише один компонент.