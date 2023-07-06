Від цих запахів мухи розлітаються за секунди: сім ароматів, що працюють краще за будь-які репеленти

Не витрачайте гроші на магазинні пастки для мух, є ефективніші натуральні альтернативи

Влітку мух стає в будинку більше і комахи приносять величезний дискомфорт. Щоб впоратися зі шкідниками, домогосподарства купують магазинні засоби чи роблять пастки своїми руками.

Найкращий спосіб позбутися мух у будинку, відлякати їх за допомогою натуральних ароматів. Справжніми лайфхаками поділилося видання The Sun.

Які запахи відлякують мух

Замість хімічних репелентів проти мух найкраще використовувати натуральні альтернативи. Використання ефірних олій, таких як цитронелла або евкаліпт, ефективно діють проти широкого спектру комах. Як їх застосовувати? Ви можете не просто ставити в оселі ароматичні свічки, а капнути олії в дифузор і розпорошити в кімнатах. Характерний запах цитронели дуже сильний і відмінно відлякує набридливих мух.

Ще одне дешеве та дієве рішення – посадити біля вікон будинку трави, які відлякують комах, такі як розмарин чи лаванда. Різкий запах рослин перешкоджає проникненню шкідників у ваше житло. Крім того, мухи не люблять сильні аромати трав і спецій, включаючи базилік, м’яту, розмарин та гвоздику.

Раніше "Телеграф" розповідав про способи боротьби з комарами. Проти цих паразитів також є спеціальні запахи, які їх відлякають.