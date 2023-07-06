Відбілювачі не знадобляться: як прати білі шкарпетки, щоб ефект був миттєвим

Їх головний недолік — вони дуже швидко забруднюються

Білі речі завжди користуються популярністю, зокрема шкарпетки, які чудово виглядають майже з усім закритим взуттям. Однак їх дуже легко забруднити, а вивести забруднення – завдання із зірочкою. Іноді навіть дорогі відбілювачі погано з нею справляються.

Але у матеріалі Express. підказано кілька лайфхаків, за допомогою яких можна миттєво відіпрати білі шкарпетки від плям і повернути їм первозданний вигляд. Потрібно лише кілька засобів.

Як випрати білі шкарпетки

Багато господарок відмовляються використовувати відбілювачі, тому що вони руйнують волокна тканин, тому їм підказали хорошу альтернативу — таблетки для посудомийної машинки. Для того щоб повернути шкарпеткам білизну необхідно закинути в пральну машинку 1-2 таблетки, при цьому порошок використовувати вже не потрібно. Прати річ рекомендують за високої температури, тоді можна отримати миттєвий результат.

Крім цього, для прання білих шкарпеток часто використовую харчову соду та білий укус. Їх потрібно змішати і в отриманому розчині замочити шкарпетки, а потім випрати. Ці засоби мають відбілюючий ефект і допомагають розщепити бруд. Після цього шкарпетки потрібно просушити під сонячним промінням, оскільки вони природно відбілюють одяг.

"Телеграф" писав раніше, з чого приготувати відбілювач, щоб він був не гірший від магазинного. Господиням підказали корисний рецепт.