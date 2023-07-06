З чого зробити домашній засіб для миття скла та дзеркал: не залишає розводів

Не поспішайте віддавати гроші за магазинні спреї, є ефективніше рішення

Головне під час очищення вікон – не залишити розводів. Як би ви не терли скло чи дзеркало магазинним засобом, іноді воно все одно не стає блискучим та прозорим. Але цю проблему вирішить один фантастичний лайфхак.

Приготувати ефективний засіб для миття вікон легко власноруч. Про це пише видання Express.

Все необхідне для приготування домашнього розчину для чищення, точно знайдеться в будинку. Для цього вам слід додати три столові ложки оцту в пульверизатор разом із двома столовими ложками спирту, а потім влити склянку теплої води.

Засобом, який у вас вийшов, помийте будь-яке скло та дзеркало в будинку. Просто розпорошіть розчин на поверхню і протріть (ідеально підійде серветка з мікрофібри). Ви побачите, як ваші вікна блищатимуть від чистоти під сонячним промінням. Жодних розводів на склі чи дзеркалі не залишиться.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші корисні лайфхаки, які стануть у нагоді під час прибирання в будинку. За допомогою спритних трюків ви зможете відмити шпалери від будь-якого забруднення.