Станеться неприємність: ніколи не наносьте оцет на ці поверхні

Оцет дуже часто використовується як засіб для прибирання, але з ним потрібно бути обережним

Коли справа доходить до підтримання чистоти в нашому будинку, хочеться знайти лайфхак, який полегшить цей процес. Оцет довгий час є надійним союзником у боротьбі з брудом, але при його використанні слід бути обережним.

Хоча оцет універсальний та ефективний у багатьох ситуаціях, існують певні поверхні та матеріали, які погано поєднуються з цим кислотним продуктом.

Які поверхні не можна чистити оцтом

Гранітні та мармурові поверхні. Оцет може пошкодити їхній зовнішній вигляд. Кислотність може вплинути на блиск і текстуру граніту та мармуру, тому краще використовувати спеціальні засоби для догляду.

Камінь. Як граніт і мармур, камінь також схильний до негативного впливу оцту. Не використовуйте його на кам’яних поверхнях, оскільки це може змінити колір і текстуру.

Дерев’яна підлога. Якщо ви плануєте вимити дерев’яну підлогу оцтом, зупиніться. Кислота в оцті може пошкодити обробку дерева, зробивши її тьмяною. Обирайте спеціальні засоби для чищення дерев’яних підлог.

Поліровані меблі. Оцет може зробити меблі тьмяними. Для очищення полірованих меблів краще використовувати розчин води з нейтральним милом, щоб зберегти блиск.

Резервуар праски. Хоча оцет можна використовувати для чищення багатьох поверхонь, його не слід додавати до праски. Кислота може роз’їсти металеві деталі та необоротно пошкодити внутрішню частину приладу.

Ювелірні вироби. Оцет може розчинити перли та пошкодити їх зовнішній вигляд. Найкраще вибрати щадні методи очищення.

Крім того, уникайте змішування оцту з відбілювачем. Хоча обидва продукти ефективні самі по собі, їх змішування може призвести до пошкодження тканини.

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