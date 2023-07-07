Рус

У домі буде пахнути по багатому: рецепт ароматизатора з трьох інгредієнтів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гарний ароматизатор із натуральних продуктів
Гарний ароматизатор із натуральних продуктів. Фото cpykami

Розкриваємо натуральні компоненти для домашнього ароматизатора

Погодьтеся, жити в оселі з постійно приємним ароматом набагато краще. Замість того, щоб купувати дорогі та токсичні ароматизатори, можна приготувати натуральні замінники, які будуть так само ефективні та заощадять ваші гроші.

У нас є один легкий, але приголомшливий рецепт, який змусить ваш дім запахнути смачно і по багатому, немов від дорогих ароматизаторів. Вам знадобляться лише кілька простих інгредієнтів. Про це пише cpykami.

Рецепт домашнього ароматизатора із солі

Покладіть 2-3 столові ложки великої солі у маленьку чашку чи баночку. Додайте один ковпачок вашого улюбленого кондиціонера для білизни та одну чайну ложку спирту чи горілки. Ретельно перемішайте усі інгредієнти. Щоб підсилити запах, додайте до суміші 7-10 гвоздик. Розмістіть чашку або баночку у ванній, передпокої, спальні — загалом, де б ви хотіли відчувати приємний аромат.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися неприємного запаху в холодильнику. Про це корисне застосування деревної золи в побуті ви не знали.

Також ми розповідали, як прибрати неприємний запах у раковині. Допоможуть два простих компоненти.

Теги:
#Запахи #Ароматизатори #Лайфхак #Ароматизатор