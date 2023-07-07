У домі буде пахнути по багатому: рецепт ароматизатора з трьох інгредієнтів
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Розкриваємо натуральні компоненти для домашнього ароматизатора
Погодьтеся, жити в оселі з постійно приємним ароматом набагато краще. Замість того, щоб купувати дорогі та токсичні ароматизатори, можна приготувати натуральні замінники, які будуть так само ефективні та заощадять ваші гроші.
У нас є один легкий, але приголомшливий рецепт, який змусить ваш дім запахнути смачно і по багатому, немов від дорогих ароматизаторів. Вам знадобляться лише кілька простих інгредієнтів. Про це пише cpykami.
Рецепт домашнього ароматизатора із солі
Покладіть 2-3 столові ложки великої солі у маленьку чашку чи баночку. Додайте один ковпачок вашого улюбленого кондиціонера для білизни та одну чайну ложку спирту чи горілки. Ретельно перемішайте усі інгредієнти. Щоб підсилити запах, додайте до суміші 7-10 гвоздик. Розмістіть чашку або баночку у ванній, передпокої, спальні — загалом, де б ви хотіли відчувати приємний аромат.
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