Навіщо вивішувати одноразову маску у ванній на душ: дуже корисна хитрість

Не викидайте захисні маски в жодному разі

Медичні маски, які знаходяться зараз у кожному домі, не тільки корисні на вулиці в період вірусних та інфекційних захворювань, або у разі ядерної загрози, але можуть також використовуватися в домашніх умовах, особливо у ванній кімнаті для створення ароматерапевтичної атмосфери.

Спробуйте повісити одноразову маску у ванній на душ, але з одним цікавим наповнювачем – листям евкаліпта. Про це пише cpykami.

Як і навіщо вішати маску у ванній на душі

Для використання маски у ванній треба вирізати прямокутний шматочок, як показано на фото нижче. Цей фрагмент буде кишенькою, в яку слід помістити висушене і подрібнене листя евкаліпта.

З одного боку маски потрібно видалити гумку, яка може використовуватися для її кріплення на душовій штанзі. Потім маску, наповнену евкаліптовим листям, слід повісити на душову штангу. При дії гарячої води у ванній, приємний запах евкаліпта поширюватиметься по кімнаті. Крім того, пари евкаліпта допоможуть очистити ніс та усунути неприємні симптоми застуди.

Зазначимо, що замість того, щоб купувати дорогі і токсичні ароматизатори, можна приготувати натуральні замінники, які будуть так само ефективні і заощадять ваші гроші.