Жир більше не налипне на плиту: просто обробіть її цим розчином

Стійкі жирні плями більше не страшні

Плита і фартух – одні з найбрудніших зон на кухні. Навіть у найакуратніших господарів під час приготування їжі зі сковороди та каструлі в різні боки розлітаються жирні бризки. В результаті на поверхнях утворюються стійкі забруднення, які дуже важко видалити.

Найкраще запобігати скупченню бруду, ніж потім витрачати багато часу і сил для того, щоб його позбутися. На щастя, є ефективне рішення, завдяки якому вийде забути про жирні плями, що важко змиваються на кухні.

Для цього достатньо приготувати засіб, яким потрібно натерти проблемні зони. Готується він з продуктів, які є на кожній кухні. У співвідношенні 1:1 потрібно змішати соду та олію.

Як тільки засіб буде готовий, за допомогою м’якої губки його потрібно нанести на плиту та фартух, де найбільше накопичується жир. Суміш має ретельно покрити забруднені ділянки. Через 30 хвилин за допомогою вологої губки з краплею миючого засобу потрібно акуратно протерти поверхні, на які раніше наносили соду з олією. На завершення чистою м’якою тканиною потрібно протерти поверхню насухо.

В результаті всіх цих процесів на поверхні плити й фартуха з’явиться тонкий захисний шар. Він перешкоджатиме налипанню нового бруду і тим самим полегшить прибирання в майбутньому.

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