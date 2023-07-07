Таропрогноз на 8 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

День має бути вельми позитивним

Субота, 8 липня 2023 року, багатьом дасть можливість спробувати нове, врівноважити життя та позбутися негативу.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на восьмий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Правосуддя (Справедливість), перевернутий Диявол, Шут (Дурак)

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Правосуддя (Справедливість)

Це карта дії, спрямованої на надання життю рівноваги. 8 липня Вам, можливо, вдасться знайти баланс між сферами свого життя. Також легко буде вчитися чогось нового.

Перевернутий Диявол

Зазвичай це карта токсичності, страху та помилок, але в перевернутому вигляді вона навпаки вказує на те, що Ви наберетеся сили та хоробрості, щоб почати звільнятися від маніпуляцій та негативу, які тиснули на Вас останнім часом у якійсь із сфер життя.

Шут (Дурень)

У суботу у Вас може з'явитися можливість різко змінити щось, зайнятися новою справою, випробувати новаторський підхід. Дійте, але при цьому не ігноруйте голос своєї внутрішньої дитини, вона може бути Вам корисною.

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