Таропрогноз на 8 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

День должен быть весьма благоприятным

Суббота, 8 июля 2023 года, многим даст возможность попробовать новое, уравновесить жизнь и избавиться от негатива.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на восьмой день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Правосудие (Справедливость), перевернутый Дьявол, Шут (Дурак)

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Правосудие (Справедливость)

Это карта действия, направленного на придание жизни равновесия. 8 июля Вам возможно удастся найти баланс между сферами своей жизни. Также легко будет учиться чему-то новому.

Перевернутый Дьявол

Обычно это карта токсичности, страха и ошибок, но в перевернутом виде она наоборот указывает на то, что Вы наберетесь силы и храбрости, чтобы начать освобождаться от манипуляций и негатива, которые давили на Вас в последнее время в какой-то из сфер жизни.

Шут (Дурак)

В субботу Вам может выпасть возможность резко изменить что-то, заняться новым делом, опробовать новаторский подход. Дерзайте, но при этом не игнорируйте голос своего внутреннего ребенка, он может быть Вам полезным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет с деньгами в июле по картам Таро.