Неприємний запах каналізації у ванній: неочевидна причина та як з цим боротися

Амбре у ванній не завжди свідчить про забиті труби

Буває так, що у ванній кімнаті розноситься неприємний запах, коли починаєш користуватися водою. Це може статися навіть у тому випадку, якщо каналізація не забита. Часто причиною неприємного запаху можуть стати залишки шампуню або мила, що накопичилися, які легко видалити.

Тому, перш ніж усувати проблему, потрібно зрозуміти її причину.

Чому смердить з каналізації, коли тече вода

Якщо сильний запах з’являється після того, як ви вмикаєте воду, можливо, справа не в самому сливі. Джерелом неприємного запаху може бути душовий шланг, якщо ним довго не користувалися. Перевірити це легко. Достатньо закрити злив та включити воду. Якщо неприємний запах є навіть за таких умов, значить його поява пов’язана саме з душовим шлангом. Проблема вирішитися зміною цієї сантехнічної деталі.

Якщо зі зливу раковини або душової чути булькання, то причина неприємного запаху явно в трубі, всередині якої накопичилося дуже багато забруднень. Спочатку можна пролити злив гарячою водою з миючим засобом або використовувати вантуз. Якщо це не допомогло, потрібно переходити до більш серйозних методів.

Яким засобом прочистити стік

Якщо вода все ще зливається, а не збирається у раковині чи ванній, можна спробувати прочистити стік народними засобами.

Суміш харчової соди та оцту видалить вапняний наліт або жирові відкладення усередині труби. Для цього потрібно висипати в слив 3 столові ложки харчової соди та додати пів склянки оцту й залишити діяти. Як тільки засіб перестане міхуритися, потрібно пролити злив гарячою водою.

Але якщо і цей засіб не допоміг позбутися неприємного запаху, найкраще звернутися до майстра, який розбере і прочистить сифон.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися "старечого" запаху в приміщенні.