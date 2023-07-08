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З днем народження свата: вітальні листівки та картинки

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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З днем народження свата картинки
З днем народження свата картинки. Фото telegraf.com.ua

Листівка свату з днем народження стане гарним доповненням до подарунка

День народження дорогого свата – свято, яке не можна пропускати. Підготуйте для нього цікавий подарунок та теплі слова привітань. Але святковий набір поздоровлень не буде повним без листівки з днем народження свату.

Крім того, вітальна листівка з днем народження свату стане в пригоді на той випадок, якщо ви особисто не зможете бути присутнім на святі. Імениннику буде приємно отримати такий знак уваги.

"Телеграф" створив вітальні листівки з днем народження свату з добрими побажаннями, гарними привітаннями та найкращими побажаннями.

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Раніше "Телеграф" публікував щиросердечні привітання з днем народження свату. Також на нашому сайті ви можете скачати поздоровлення з днем народження чоловікові під час війни.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #З Днем народження