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Привітання з днем народження дорогому сватові: найкращі побажання

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Вітання для свата
Вітання для свата. Фото pexels.com

Виберіть для родича душевні побажання

Коли діти створюють власну сім’ю, це знакова подія для батьків. На щасливе життя молодих впливають не лише їхні старання, а і як збудують між собою відносини нові родичі.

Чоловіки-свати в більшості випадків дуже легко знаходять спільну мову один з одним. Якщо він запросив вас на іменини, важливо відповідально поставитися не лише до вибору подарунка, а й підібрати гарні вітання з днем народження свату.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав колекцію побажань із днем народження свату. Будь-яке з них можна завантажити та відправити родичу в месенджері або в соцмережах.

Привітання свату

Дорогий сват, у твій день народження бажаю тобі мудрості в рішеннях, сили в ідеях та щастя в кожному дні. Нехай твої близькі ніколи тебе не засмучують, а, навпаки, завжди радують своїми перемогами та оточують своєю любов’ю.

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Шановного свата вітаю з днем народження! Бажаю затишку, достатку, добробуту, обновок, щирості та бажаних благ. Будь здоровий, активний, наполегливий, коханий, легкий на підйом і завжди усміхнений. Легкості тобі у всіх справах і багато щастя!

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Любий мій сват, вітаю тебе з днем народження. Побажаю бадьорості та відсутності втоми, здоров’я та частих приводів для душевного свята, сімейного добробуту та взаєморозуміння, щасливих днів та спокійних ночей, затишку в будинку.

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Дорогий сват! Вітаю тебе з днем народження та висловлюю свою радість з приводу того, що ми з тобою поріднилися, тому я можу святкувати цей прекрасний день разом із тобою. Дякую за твою доброту, м’якість, легкий характер, якими захоплюються всі члени нашої великої родини. Будь здоровий, веселий і щасливий, збережи свою унікальну добродушну натуру на все життя!

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Дорогий сват, поспішаю привітати тебе з днем народження, нехай у житті вдається багато, нехай щастя не знає межі. Залишайся таким же сміливим, життєрадісним і бешкетним веселуном. Нехай зірки завжди будуть на твоїй стороні.

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Шановний сват, із днем народження, тебе. Нехай твої заповітні мрії здійсняться якнайшвидше. Будь щасливим та здоровим. Бажаю тобі всього найкращого. Хочу, щоб ти досяг всього, чого прагнеш!

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З днем народження, любий мій сват. Бажаю тобі солодкого смаку життя, великого успіху у справах, сімейного щастя, душевного спокою, бравих ідей, великих перемог, оптимістичного настрою, вірних друзів та відмінного достатку.

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Дорогий сват, вітаючи тебе з днем народження, хочу побажати чудового здоров’я, щоб ніякі хвороби та недуги не змогли перешкодити тобі бувати у нас у гостях частіше. Нехай усі твої починання знаходять підтримку та схвалення у дружини. Нехай у житті все лагодиться на заздрість ворогам.

Раніше "Телеграф" розповідав, що побажати на день народження свасі.

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#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження