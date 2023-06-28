Привітання з днем народження дорогому сватові: найкращі побажання

Виберіть для родича душевні побажання

Коли діти створюють власну сім’ю, це знакова подія для батьків. На щасливе життя молодих впливають не лише їхні старання, а і як збудують між собою відносини нові родичі.

Чоловіки-свати в більшості випадків дуже легко знаходять спільну мову один з одним. Якщо він запросив вас на іменини, важливо відповідально поставитися не лише до вибору подарунка, а й підібрати гарні вітання з днем народження свату.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав колекцію побажань із днем народження свату. Будь-яке з них можна завантажити та відправити родичу в месенджері або в соцмережах.

Привітання свату

Дорогий сват, у твій день народження бажаю тобі мудрості в рішеннях, сили в ідеях та щастя в кожному дні. Нехай твої близькі ніколи тебе не засмучують, а, навпаки, завжди радують своїми перемогами та оточують своєю любов’ю.

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Шановного свата вітаю з днем народження! Бажаю затишку, достатку, добробуту, обновок, щирості та бажаних благ. Будь здоровий, активний, наполегливий, коханий, легкий на підйом і завжди усміхнений. Легкості тобі у всіх справах і багато щастя!

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Любий мій сват, вітаю тебе з днем народження. Побажаю бадьорості та відсутності втоми, здоров’я та частих приводів для душевного свята, сімейного добробуту та взаєморозуміння, щасливих днів та спокійних ночей, затишку в будинку.

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Дорогий сват! Вітаю тебе з днем народження та висловлюю свою радість з приводу того, що ми з тобою поріднилися, тому я можу святкувати цей прекрасний день разом із тобою. Дякую за твою доброту, м’якість, легкий характер, якими захоплюються всі члени нашої великої родини. Будь здоровий, веселий і щасливий, збережи свою унікальну добродушну натуру на все життя!

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Дорогий сват, поспішаю привітати тебе з днем народження, нехай у житті вдається багато, нехай щастя не знає межі. Залишайся таким же сміливим, життєрадісним і бешкетним веселуном. Нехай зірки завжди будуть на твоїй стороні.

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Шановний сват, із днем народження, тебе. Нехай твої заповітні мрії здійсняться якнайшвидше. Будь щасливим та здоровим. Бажаю тобі всього найкращого. Хочу, щоб ти досяг всього, чого прагнеш!

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З днем народження, любий мій сват. Бажаю тобі солодкого смаку життя, великого успіху у справах, сімейного щастя, душевного спокою, бравих ідей, великих перемог, оптимістичного настрою, вірних друзів та відмінного достатку.

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Дорогий сват, вітаючи тебе з днем народження, хочу побажати чудового здоров’я, щоб ніякі хвороби та недуги не змогли перешкодити тобі бувати у нас у гостях частіше. Нехай усі твої починання знаходять підтримку та схвалення у дружини. Нехай у житті все лагодиться на заздрість ворогам.

Раніше "Телеграф" розповідав, що побажати на день народження свасі.