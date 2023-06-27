Привітання на день народження для свахи: красиві та душевні побажання

Добірка найкращих привітань для свахи

Хороше ставлення та увага до свахи — одна зі складових здорових сімейних стосунків. Якщо діти поєднали свої життя, значить ви тепер одна сім’я. Ігнорувати день народження свахи не варто.

Іменинниця буде рада гарному подарунку, але найбільше її порадують добрі та приємні слова на її адресу від членів родини.

"Телеграф" зібрав в одну добірку щиросердечні привітання з днем народження для свахи. Ці побажання точно зроблять її свято більш затишним та приємним.

Привітання для свахи з днем народження

Моя дорога свахо, з днем народження тебе! Залишайся завжди такою ж доброю, красивою, милою, успішною та чуйною. Бажаю тобі нескінченного щастя та сімейного блага, домашнього затишку та радості душі, веселих свят та міцної любові рідних сердець.

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З днем народження, улюблена свахо! Сонце не витримує конкуренції з тобою вдень, зірки тьмяніють на твоєму тлі вночі, а золото порівняно з тобою – просто брухт! Нехай такий скарб, як ти, завжди має гідну дорогу оправу та справжніх поціновувачів! Виблискуй, сяй, надихай і не меркни з роками!

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Дорога моя свахо, з днем народження тебе! Бажаю тобі не хворіти, не старіти, не засмучуватися, не сердитися, не переживати через дрібниці та щиро радіти життю. Нехай життя твоє буде сповнене достатку, щастя, любові рідних, добра й удачі, нехай кожен день тебе зустрічає з гарним настроєм та добрим подарунком долі.

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Найкрасивішу, найрозумнішу, чарівну жінку — мою улюблену сваху — вітаю з днем народження! Бажаю багато квітів, усмішок, тепла, радості. Нехай твої мрії здійсняться. Завжди будь здоровою, щасливою та коханою!

Красиве привітання з днем народження для свахи

Моя чудова свахо, вітаю тебе з днем народження! Нехай буде у твоєму житті багато світлих спогадів, душевних розмов, веселих свят, щасливих днів та добрих історій. Бажаю тобі, люба моя, чудового самопочуття, чудового здоров’я і невгасного вогника кохання та щастя в сімейному вогнищі.

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Моя дорога свахо, вітаю з днем народження! Будь завжди оптимістична, весела та радісна, здорова та красива, кохана та багата. Бажаю тобі не знати моментів смутку, бажаю, щоб усі тебе поважали, нехай буде твій дім світлим та затишним, а щастя – вічним та міцним.

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Моя чудова свахо, вітаю тебе з днем народження. Нехай удача слідує за тобою по п’ятах, нехай завжди у твоїй родині зберігається гармонія і лад, нехай твій дім буде сповнений щастя і доброго блага. Бажаю міцного здоров’я, милосердя до нужденних та міцної любові до близьких.

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати хресну з днем народження.