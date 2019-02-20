Поздравления с Днем Рождения свахе 20 февраля в прозе

Подборка самых лучших поздравлений свахе, которым следует уделить особое внимание.

Такие праздники, как дни рождения любят не только за то, что можно собраться в кругу родных и близких, но и поздравить именинника с его праздником. К ним готовятся и виновники торжества, и приглашенные гости.

Любезная моя сватья, с днем рождения! С тех пор, как дети наши поженились, я обрела настоящую верную подругу. Я восхищаюсь твоей любовью к жизни, твоему радушию, задору и оптимизму. Желаю никогда не иссякнуть источнику твоих жизненных сил, воодушевления и счастья. Пусть твоя молодость длится долго, красота расцветает, а здоровье крепнет. А супруг ценит, уважает и носит на руках.

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Дорогая сваха, поздравляю с днём рождения. Милая моя, хорошая, желаю тебе яркого солнца за окном и тёплой погоды в доме, неугасаемого света в душе и доброго блага в семье, великих успехов в твоих делах и большой удачи на пути, самой искренней любви родных людей и оптимистичного настроения.

Милая сваха, поздравляю тебя с днём рождения. Дорогая моя, будь счастлива, великолепна и постоянно хороша собой. Пусть в твоей жизни ещё будет много радостных событий и успехов, пусть в твоём доме не угаснет свет добра и уюта, пусть твоя душа и тело живут в гармонии, а сердце пусть дышит любовью и вдохновением.

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Моя замечательная сваха, поздравляю тебя с днём рождения. Пусть будет в твоей жизни много светлых воспоминаний, душевных разговоров, весёлых праздников, счастливых дней и добрых историй. Желаю тебе, дорогая моя, великолепного самочувствия, отменного здоровьица и неугасаемого огонька любви и счастья в семейном очаге.

Дорогая сваха, поздравляю тебя от души с днём рождения. Желаю тебе, замечательная моя, мирного неба и доброго счастья, семейного блага и светлых надежд, высокого достатка и искреннего уважения, согревающей любви родных сердец и великой удачи в делах.

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Моя замечательная сваха, поздравляю тебя с днём рождения. Пусть удача следует за тобой по пятам, пусть всегда в твоей семье сохраняется гармония и лад, пусть дом твой будет полон счастья и доброго блага. Желаю крепкого здоровья, милосердия к нуждающимся и крепкой любви к близким.

Милая моя сваха, в твой день рождения желаю тебе исполнения желаний, неугасаемого процветания, невероятной радости на каждый день, приятных сюрпризов судьбы, счастливых встреч с близкими людьми, весёлых праздников души, гордости и отрады за свои достижения, услады на сердце от хорошей и замечательной жизни.

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Дорогая моя сваха, поздравляю тебя с днём рождения. Пусть в доме царит достаток всего, пусть в огороде колосится урожай, пусть в сердце вечно живёт любовь к близким, пусть в душе играет радостно гармонь и цветут сады вдохновения.