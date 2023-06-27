Поздравления сватье на день рождения: красивые и душевные пожелания

Подборка лучших поздравлений свахе

Хорошее отношение и внимание сватье — одна из составляющих здоровых семейных отношений. Раз дети соединили свои жизни, значит вы теперь одна семья. Игнорировать день рождения сватьи не стоит.

Именинница будет рада хорошему подарку, но больше всего ее порадуют добрые и красивые слова в ее адрес от членов семьи.

"Телеграф" собрал в одну подборку душевные поздравления с днем рождения сватье. Эти пожелания точно сделают ее праздник более уютным и приятным.

Поздравление для свахи с днем рождения

Моя дорогая сваха, с днём рождения тебя! Оставайся всегда такой же доброй, красивой, милой, успешной, чуткой и отзывчивой. Желаю тебе бесконечного счастья и семейного блага, домашнего уюта и радости души, весёлых праздников и крепкой любви родных сердец.

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С днем рождения, любимая сваха! Солнце не выдерживает конкуренции с тобой днем, звезды меркнут на твоем фоне ночью, а золото по сравнению с тобой – просто металлолом! Пусть такое сокровище, как ты, всегда имеет достойную дорогую оправу и настоящих ценителей! Сверкай, сияй, вдохновляй и не меркни с годами!

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Дорогая моя сваха, с днем рождения тебя! Желаю тебе не болеть, не стареть, не огорчаться, не сердиться, не переживать по пустякам и искренне радоваться жизни. Пусть жизнь твоя, сваха, будет полна достатка, счастья, любви родных, блага и удачи, пусть каждый день тебя встречает с хорошим настроением и добрым подарком судьбы.

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Самую красивую, умную, очаровательную, обворожительную женщину — мою любимую сваху — поздравляю с днем рождения! Желаю много цветов, улыбок, тепла, радости. Пусть твои мечты исполнятся. Всегда будь здоровой, счастливой и любимой!

Красивое поздравление с днем рождения свахе

Моя замечательная сваха, поздравляю тебя с днём рождения! Пусть будет в твоей жизни много светлых воспоминаний, душевных разговоров, весёлых праздников, счастливых дней и добрых историй. Желаю тебе, дорогая моя, великолепного самочувствия, отменного здоровьица и неугасаемого огонька любви и счастья в семейном очаге.

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Моя дорогая сваха, поздравляю с днём рожденья! Будь всегда оптимистична, весела и радостна, здорова и красива, любима и богата. Желаю тебе не знать моментов грусти и печали, желаю, чтобы все тебя уважали, пусть будет твой дом светлым и уютным, а счастье — вечным и крепким.

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Моя замечательная сваха, поздравляю тебя с днём рождения. Пусть удача следует за тобой по пятам, пусть всегда в твоей семье сохраняется гармония и лад, пусть дом твой будет полон счастья и доброго блага. Желаю крепкого здоровья, милосердия к нуждающимся и крепкой любви к близким.

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