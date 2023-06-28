Поздравления с днем рождения дорогому свату: лучшие пожелания

Выберите для родственника душевные пожелания

Когда дети создают собственную семью — знаковое событие для родителей. Для счастливой жизни молодых нужны не только их старания, но и как выстроят между собой отношения новые родственники.

Мужчины-сваты в большинстве случаев очень легко находят общий язык друг с другом. Если он пригласил вас на именины, важно ответственно отнестись не только к выбору подарка, но и подобрать поздравления с днем рождения свату.

Специально для своих читателей "Телеграф" собрал коллекцию пожеланий с днем рождения свату. Любое из них можно скачать и отправить родственнику в мессенджере или в соцсетях.

Поздравление свату

Дорогой сват, в твой день рождения желаю тебе мудрости в решениях, силы в идеях и счастья в каждом дне. Пусть твои близкие никогда тебя не расстраивают, а, наоборот, всегда радуют своими победами и окружают своей любовью.

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Уважаемого свата поздравляю с днем рождения! Желаю уюта, достатка, благополучия, обновок, искренности и желанных благ. Будь здоров, активен, настойчив, любим, легок на подъем и всегда улыбчив. Легкости тебе во всех делах и много-много счастья!

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Любимый мой сват, поздравляю тебя с днем рождения. Пожелаю бодрости и отсутствия усталости, здоровьица и частых поводов для душевного праздника, семейного благополучия и взаимопонимания, счастливых дней и спокойных ночей, благосостояния и уюта в доме.

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Дорогой сват! Поздравляю тебя с днем рождения и выражаю свою радость по поводу того, что мы с тобой породнились, поэтому я могу праздновать этот прекрасный день вместе с тобой. Спасибо за твою доброту, мягкость, легкий характер, которыми восхищаются все члены нашей большой семьи. Будь здоров, весел и счастлив, сохрани свою уникальную добродушную натуру на всю жизнь!

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Дорогой сват, спешу поздравить тебя с днем рождения, пусть в жизни удается многое, пусть счастье не знает предела. Оставайся таким же смелым, жизнерадостным и озорным весельчаком. Пусть звезды всегда будут на твоей стороне.

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Уважаемый сват, с днем рождения, тебя. Пусть твои заветные мечты исполнятся, как можно скорее. Будь счастливым и здоровым. Желаю тебе всего самого наилучшего. Хочу, чтоб ты достиг всего, к чему стремишься!

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С днём рождения, дорогой мой сват. Желаю тебе сладкого вкуса жизни, большой удачи в делах, семейного благополучия, душевного счастья, бравых идей, великих побед, оптимистичного настроения, верных друзей, любящих близких и отменного достатка.

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Дорогой сват, поздравляя тебя с днем рождения, хочу пожелать великолепного здоровья, чтобы никакие хвори и недуги не смогли помешать тебе бывать у нас в гостях чаще. Пусть все твои начинания находят поддержку и одобрение у супруги. Пускай в жизни все ладится на зависть недругам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пожелать на день рождения свахе.