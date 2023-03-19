Семья — это когда ты кушаешь конфеты, которые сам подарил жене: веселые шутки про родственников
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Семья — это самое дорогое и ценное, что есть в жизни каждого человека. А поскольку каждый член семьи имеет свой характер, свои причуды и свое отношение к жизни, семейная жизнь может складываться достаточно смешно и весело. Не просто ведь так существует так много смешных шуток про семейные отношения.
Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о семье, в которых каждый узнает себя.
— А как ты обычно развлекаешься на семейном отдыхе?
— Терплю.
— Почему ты стал такой сухой и бездушный?
— Потому что кто-то выпил из меня все соки!
Сегодня встретил знакомого. Год назад проводил его свадьбу. Спрашиваю его:
— Ну как живешь?
— Да как сказать, до женитьбы я и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.
Если смотреть через аквариум на жену, можно увидеть тещу.
По крайней мере 10% разводов точно можно избежать, если покупать одеяло побольше.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сантехниках.