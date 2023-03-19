Семья — это когда ты кушаешь конфеты, которые сам подарил жене: веселые шутки про родственников

Читайте уморительные анекдоты и узнавайте в них себя.

Семья — это самое дорогое и ценное, что есть в жизни каждого человека. А поскольку каждый член семьи имеет свой характер, свои причуды и свое отношение к жизни, семейная жизнь может складываться достаточно смешно и весело. Не просто ведь так существует так много смешных шуток про семейные отношения.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о семье, в которых каждый узнает себя.

— А как ты обычно развлекаешься на семейном отдыхе? — Терплю.

— Почему ты стал такой сухой и бездушный? — Потому что кто-то выпил из меня все соки!

Сегодня встретил знакомого. Год назад проводил его свадьбу. Спрашиваю его: — Ну как живешь? — Да как сказать, до женитьбы я и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.

Если смотреть через аквариум на жену, можно увидеть тещу.

По крайней мере 10% разводов точно можно избежать, если покупать одеяло побольше.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сантехниках.