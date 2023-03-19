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Семья — это когда ты кушаешь конфеты, которые сам подарил жене: веселые шутки про родственников

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Семья — это когда ты кушаешь конфеты, которые сам подарил жене: веселые шутки про родственников Новость обновлена 19 марта 2023, 10:25

Читайте уморительные анекдоты и узнавайте в них себя.

Семья — это самое дорогое и ценное, что есть в жизни каждого человека. А поскольку каждый член семьи имеет свой характер, свои причуды и свое отношение к жизни, семейная жизнь может складываться достаточно смешно и весело. Не просто ведь так существует так много смешных шуток про семейные отношения.

Сегодня "Телеграф" публикует для вас новую подборку анекдотов о семье, в которых каждый узнает себя.

— А как ты обычно развлекаешься на семейном отдыхе?

— Терплю.

Анекдоты про семью и родственников

— Почему ты стал такой сухой и бездушный?

— Потому что кто-то выпил из меня все соки!

Анекдоты про семью

Сегодня встретил знакомого. Год назад проводил его свадьбу. Спрашиваю его:

— Ну как живешь?

— Да как сказать, до женитьбы я и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.

Анекдоты про главного в семье

Если смотреть через аквариум на жену, можно увидеть тещу.

Анекдоты про женщину в семье

По крайней мере 10% разводов точно можно избежать, если покупать одеяло побольше.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов о сантехниках.

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