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Сім’я — це коли ти їси цукерки, які сам подарував дружині: веселі жарти про родичів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Сім’я — це коли ти їси цукерки, які сам подарував дружині: веселі жарти про родичів Новина оновлена 19 березня 2023, 10:25

Читайте сміливі анекдоти і дізнавайтеся в них себе.

Сім’я — це найдорожче та найцінніше, що є в житті кожної людини. А оскільки кожен член сім’ї має свій характер, свої чудасії та своє ставлення до життя, сімейне життя може складатися досить смішно та весело. Адже не просто так існує так багато смішних жартів про сімейні стосунки.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про сім’ю, в яких кожен пізнає себе.

— А як ти зазвичай розважаєшся на сімейному відпочинку?

- Терплю.

Анекдоти про сім’ю та родичів

— Чому ти став таким сухим і бездушним?

— Бо хтось випив із мене всі соки!

Анекдоти про сім’ю

Сьогодні зустрів знайомого. Рік тому проводив його весілля. Запитую його:

— Ну, як живеш?

— Та як сказати, до одруження я не підозрював, що можна неправильно поставити молоко в холодильник.

Анекдоти про головного у сім’ї

Якщо дивитися через акваріум на жінку, можна побачити тещу.

Анекдоти про жінку в сім’ї

Принаймні 10% розлучень точно можна уникнути, якщо купувати більше ковдру.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про сантехніків.

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