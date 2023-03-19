Сім’я — це коли ти їси цукерки, які сам подарував дружині: веселі жарти про родичів

Читайте сміливі анекдоти і дізнавайтеся в них себе.

Сім’я — це найдорожче та найцінніше, що є в житті кожної людини. А оскільки кожен член сім’ї має свій характер, свої чудасії та своє ставлення до життя, сімейне життя може складатися досить смішно та весело. Адже не просто так існує так багато смішних жартів про сімейні стосунки.

Сьогодні "Телеграф" публікує для вас нову добірку анекдотів про сім’ю, в яких кожен пізнає себе.

— А як ти зазвичай розважаєшся на сімейному відпочинку? - Терплю.

— Чому ти став таким сухим і бездушним? — Бо хтось випив із мене всі соки!

Сьогодні зустрів знайомого. Рік тому проводив його весілля. Запитую його: — Ну, як живеш? — Та як сказати, до одруження я не підозрював, що можна неправильно поставити молоко в холодильник.

Якщо дивитися через акваріум на жінку, можна побачити тещу.

Принаймні 10% розлучень точно можна уникнути, якщо купувати більше ковдру.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про сантехніків.