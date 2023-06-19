Листівки з днем народження для дядька: гарне привітання для близького родича

Таке привітання обов’язково наповнить серце дядька радістю

Дядько грає багато ролей у житті племінників. Він той, хто ділиться кумедними сімейними історіями, підсовує кишенькові гроші, дає пораду щодо будь-якої ситуації. Дядько — людина, яка буде поряд і на яку завжди можна розраховувати.

День народження дядька є чудовим приводом показати, як сильно ви його любите, наскільки важлива його підтримка. Не втрачайте цю можливість і окрім привітання з днем народження дядькові надішліть йому барвисту листівку. Йому буде приємно отримати такий знак уваги від племінниці чи племінника.

Яскраву листівку для привітання дядька ви можете обрати у цій збірці від "Телеграфа".

Вітальна листівка дядькові з днем народження

Привітання з днем народження дядькові в картинках

Раніше "Телеграф" публікував барвисті листівки для дідуся на день народження.