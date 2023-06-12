Прикольні привітання татові на день народження: ці побажання змусять іменинника посміхнутися

Подаруйте татові чудовий настрій

Татко часто є незбагненним героєм сім’ї, який старанно працює, щоб забезпечити своїх близьких і подбати про них. Тому день народження — це ідеальний час, щоб висловити подяку за все, що він робить.

Знайти правильні слова, щоб привітати тата з днем народження може бути проблемою. Особливо якщо хочеться підготувати незвичайні побажання та додати трохи гумору. Тому "Телеграф" зібрав до однієї колекції прикольні привітання для тата. Ці привітання точно викличуть усмішку на обличчі вашого дорогого іменинника.

Смішні привітання з днем народження татові

Найнадійніший друг та помічник – це мій татко. Вітаю тебе, любий, з днем народження! Бажаю тобі, щоб твій платиновий характер і золоті руки ніколи не зношувалися, щоб будь-яка проблема життя в результаті ставала смішним анекдотом, щоб твоя родина була найкращою і щасливою, щоб у твоєму житті горіли яскраві лампи щасливого розжарювання і промені радісного світла.

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Дорогий татку! Побажати хочу життя солодкого, як варення, але тільки нехай у нього не лізуть усілякі мухи. Бажаю, щоб кожен день був як неділя, щоб ми частіше зустрічалися за сімейним столом, попиваючи гарячий смачний чай та поїдаючи солодке печиво.

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Нехай у твій день народження душа співає, і гості рвуться у танець, і тости підносять лише за твоє здоров’я. Бажаю тобі роботи без тяганини, але з високою зарплатою, а також щасливих днів життя без смутку та зневіри, але з веселими вихідними під пивко та рибку.

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Тату, вітаю тебе з днем народження. Бажаю залишатися крутим перцем і бути на гребені хвилі успіху. Батьку, живи кучеряво, будь для Олімпу сім’ї істинним Зевсом, тримай себе бадьорим і не зраджуй свого статусу щасливчика!

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Батько! Підозрюю, що в тебе є секрет молодості. Спочатку освоїв комп’ютер і став зіркою Facebook, потім смартфон і тепер я щодня отримую від тебе анекдоти. Я сподіваюся, що через щільний графік спілкування у тебе не буде часу на хвороби, нудьгу та самотність. З Днем народження!

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