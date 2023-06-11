Вітання батькові з днем народження: найкращі побажання для дорогої людини

Зробіть день народження тата незабутнім

Батько – одна з найвпливовіших людин у вашому житті. Він робить все, щоб зробити щасливими своїх дітей і багато чого їх навчає. У день народження тата є шанс сказати йому дякую за все, що він зробив і висловити йому своє кохання.

Написати гарне та душевне привітання татові – завдання не з легких, адже вас напевно переповнюють почуття та приємні спогади. Щоб полегшити завдання, "Телеграф" підібрав колекцію, де зібрано вітання з днем народження у прозі тата. Їх можна використовувати як готові побажання, а можна надихнутися і скласти особливе привітання для тата.

Вітання з днем народження татові у прозі

Сьогодні день народження у мого найкращого, найдорожчого та найнеповторнішого батька! Я не зможу висловити тобі тато, всієї моєї любові та подяки, адже в мене просто не знайдеться потрібних слів! Просто я хочу сказати, що любитиму тебе до останнього свого подиху! Адже для мене просто немає дорожче людини! Ти мій ангел охоронець. Моя опора та радість. Я бажаю тобі тато, щоб ти менше сумував, і приділяв своїм мріям більше часу! Адже коли ти будеш щасливий і я теж буду! З днем народження!

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Татко! Сьогодні день твого народження! І в це чудове свято бажаю тобі здоров’я та прекрасного настрою! Нехай ніщо тебе не турбує, нехай на серці завжди буде легко, а на душі спокійно та благодатно.

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Тату, з днем народження! Бажаю тобі здоров’я, мудрості, безмежного терпіння, везіння та довгих років життя. Бажаю успіхів у досягненні цілей, вирішенні завдань та реалізації планів! Будь завжди прикладом, підтримкою та опорою для друзів та близьких.

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Татку, з Днем народження! Сьогодні так багато хочеться сказати тобі та подякувати – за чудові дні та миті, проведені поряд з тобою, за турботу та ласку, за суворість та розуміння. Хочу побажати тобі великої радості, щасливої долі, тільки добрих новин та чудового здоров’я. Я дуже люблю тебе!

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Любий мій татку, цього чудового дня хочу сказати тобі спасибі, що подарував мені це життя, що радував і балував мене щодня, що завжди поруч у скрутну хвилину. Бажаю тобі міцного здоров’я, сімейного щастя, везіння та удачі у всіх справах. Бажаю, щоб ти завжди залишався молодий душею та тілом. З днем народження, любий мій тату!

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Дорогий, любий тату, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі залишатися таким самим сміливим, сильним, здоровим. Ніколи не сумуй! Бажаю більше приємних, радісних дрібниць у твоєму житті. Я тебе дуже ціную, дорожу тобою та поважаю!

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З днем народження, тато! Бажаю, щоб здоров’я завжди було в порядку, щоб вистачало енергії, терпіння та сил, щоб у сім’ї панувала радість та любов, щоб за вікном сяяло сонце і був світ, щоб у справах все вирішувалося успішно, щоб для тебе завжди була можливість залишатися щасливим та коханим!

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Любий тату, сьогодні я хочу щиро привітати та від душі побажати тобі всього найкращого! Нехай усе у твоєму житті стане тільки кращим і красивішим. Залишайся таким же життєрадісним і веселим. Нехай поряд завжди будуть ті, кому ти дорогий, і хто дорогий тобі. Бажаю тобі успіхів у всьому!

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З днем народження, найкращий у світі тато! Ти мій захисник, мій герой, мій життєвий приклад. Так будь вічно молодим, енергійним, надійним і впевненим у собі. Нескінченного тобі щастя, ненудної повсякденності, розуміння та підтримки завжди та в усьому, впевненості у завтрашньому дні. Бережи себе, цінуй свої зусилля, будь рішучий і непохитний. Я дуже тобою пишаюся та люблю тебе!

Раніше "Телеграф" публікував привітання татові з ювілеєм.