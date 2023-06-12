Прикольные поздравления папе на день рождения: эти пожелания заставят именинника улыбнуться

Подарите папе отличное настроение

Папы часто являются невоспетыми героями семьи, усердно работающими, чтобы обеспечить своих близких и позаботиться о них. Поэтому день рождения — это идеальное время, чтобы выразить благодарность за все, что они делают.

Найти правильные слова, чтобы поздравить папу с днем рождения, может быть проблемой. Особенно если хочется подготовить необычные пожелания и добавить немного юмора. Поэтому "Телеграф" собрал в одну коллекцию прикольные поздравления для папы. Эти поздравления точно вызовут улыбку на лице вашего дорогого именинника.

Смешные поздравления с днем рождения папе

Самый надежный друг и помощник — это мой папка. Поздравляю тебя, дорогой, с днем рождения! Желаю тебе, чтобы твой платиновый характер и золотые руки никогда не изнашивались, чтобы любая проблема жизни в итоге становилась смешным анекдотом, чтобы семья твоя была самой лучшей и везучей, чтобы в твоей жизни горели яркие лампы счастливого накаливания и лучи радостного света.

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Дорогой папочка! Пожелать хочу жизни сладкой, как варенье, но только пусть в него не лезут всякие мухи. Желаю, чтобы каждый день был как воскресенье, чтобы мы чаще встречались за семейным столом, попивая горячий вкусный чай и поедая сладкие печенюхи.

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Пусть в твой день рождения душа поёт, и гости рвутся в пляс, и тосты поднимаются лишь за твоё здоровье. Желаю тебе работы без волокиты, но с высокой зарплатой, а также счастливых дней жизни без грусти и уныния, но с весёлыми выходными под пивко и рыбку.

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Пап, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю оставаться крутым перцем и быть на гребне волны успеха. Пап, живи кучеряво, будь для Олимпа семьи истинным Зевсом, держи себя бодрячком и не изменяй своему статусу счастливчика!

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Папа! Подозреваю, что у тебя есть секрет молодости. Вначале освоил компьютер и стал звездой Facebook, потом смартфон, и теперь я ежедневно получаю от тебя анекдоты. Я надеюсь, что из-за плотного графика общения у тебя не будет времени на болезни, хандру и одиночество. С днем рождения!

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с юбилеем папе.