Привітання на день народження дядькові: гарні побажання у віршах та прозі

Декілька привітань з днем ​​народження для дядька, які він дійсно оцінить

Дядько — один із найближчих родичів. Він дає життєві поради, допомагає пережити важкі часи, при необхідності підставляє своє плече, в яке можна поплакатися, і резонує навіть найшаленіші ідеї.

Дядько — це людина, яка любить племінників беззастережно і завжди поруч, незважаючи ні на що. Так що, якщо у вас є чудовий дядько, було б непогано порадувати його щирими та красивими привітаннями з днем ​​народження.

"Телеграф" зібрав побажання на день народження дядька у віршах та прозі на будь-який смак та вік.

З днем народження дядькові в прозі

Дорогий дядьку, вітаю з днем народження, бажаю міцного здоров’я, щастя щодня та незмінно гарного настрою! Нехай на роботі та вдома все виходить, а в будь-якій справі щастить. Бажаю цікавих подорожей, яскравих вражень та фінансової стабільності!

***

З любов’ю та теплотою вітаю дядька з днем народження! Бажаю удачі, успіхів, сімейного добробуту! Будьте здоровим та завжди позитивним! Нехай доля вас береже від усього поганого. А життя обдарує довголіттям та щастям!

***

Дорогий дядьку, вітаю тебе з днем народження! Нехай сьогодні тебе оточують лише люблячі рідні та вірні друзі! Я бажаю тобі чудового здоров’я, чудового настрою, удачі у всіх твоїх починаннях! Нехай на твоєму шляху ніколи не трапляються непереборні перепони!

Вітання дядькові своїми словами

Дорогий дядьку, вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо довгих років життя, здоров’я, удачі, щастя та взаєморозуміння. Нехай кожен день приносить тобі добрі моменти, які запам’ятаються надовго, залишаться в пам’яті яскравим спалахом. Бажаємо не сумувати через дрібниці, не засмучуватися. Бажаємо тобі залишатися таким самим добрим і чуйним.

***

Дорогий мій дядьку! Хочу привітати тебе із днем народження! Бажаю тобі міцного здоров’я та великого щастя! Нехай кожен день буде теплим і радісним, а негаразди обходять тебе. Будь завжди добрим, розумним та життєрадісним. Ще побажаю тобі відданих друзів, успіху і щоб усе те, про що ти мріяв і чого прагнув, у недалекому майбутньому неодмінно виповнилося.

***

Дядько, хочеться побажати тобі сьогодні просто чогось хорошого, доброго та приємного! Нехай у тебе все буде чудово! Будь завжди здоровим та радісним. Не засмучуйся ні з якого приводу. І нехай у твоєму житті завжди буде присутня любов. З днем народження!

Привітання з днем народження для дядька у віршах

Дядю, будь безмежно щасливим, Хай в житті твоїм не буде зливи, Лиш тільки радість, тепло, любов. Ну, і грошей, як на лісгоспі дров. Нехай будуть вірними зажди друзі, Життя смачного, як солодке смузі. За тебе, дядю, кращого в світі немає, Хай успіх справи ніколи не покидає!

***

Хочу тобі, мій дядько, побажати

Лише щастя на шляху зустрічати,

Щоб вдалим був твій життєвий шлях,

Качав тебе він на успіху хвилях.

Будь завжди бадьорим, заводним,

Здоровим й вічно молодим,

Всі перепони й проблеми долай,

Поганих людей ти завжди уникай.

Дядечку бажаєм в свято Почуватися завзято, В холодець додати хрін, Щоб гостреньким став вмить він. Хай удача супроводить, В гості горе не заходить, Зірка в небі посміхнеться, Все, що мріялось, збудеться.

***

Від чистого серця, дядя, вітаю,

Успішного шляху тобі бажаю,

Зичу наснаги, щасливої долі,

Позитиву й достатку доволі.

Бажаю в житті твоєму розмаїття,

Міцного здоров`я та довголіття,

Безкрайнього моря чудових подій,

Втілення усіх заповітних мрій.

Дядька вітаю з народження днем! Серце нехай все палає вогнем Дружби, любові, кохання й добра, Гарна щоб була святкова пора. Миру й достатку, усмішок яскравих, Аби в порядку були Ваші справи, Аби рясніла душа в благодаті, Були щоб, дядьку, на щастя багаті!

Раніше "Телеграф" публікував прикольні вітання з днем народження для дядька.