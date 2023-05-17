Привітання на день народження дядькові: гарні побажання у віршах та прозі
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Декілька привітань з днем народження для дядька, які він дійсно оцінить
Дядько — один із найближчих родичів. Він дає життєві поради, допомагає пережити важкі часи, при необхідності підставляє своє плече, в яке можна поплакатися, і резонує навіть найшаленіші ідеї.
Дядько — це людина, яка любить племінників беззастережно і завжди поруч, незважаючи ні на що. Так що, якщо у вас є чудовий дядько, було б непогано порадувати його щирими та красивими привітаннями з днем народження.
"Телеграф" зібрав побажання на день народження дядька у віршах та прозі на будь-який смак та вік.
З днем народження дядькові в прозі
Дорогий дядьку, вітаю з днем народження, бажаю міцного здоров’я, щастя щодня та незмінно гарного настрою! Нехай на роботі та вдома все виходить, а в будь-якій справі щастить. Бажаю цікавих подорожей, яскравих вражень та фінансової стабільності!
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З любов’ю та теплотою вітаю дядька з днем народження! Бажаю удачі, успіхів, сімейного добробуту! Будьте здоровим та завжди позитивним! Нехай доля вас береже від усього поганого. А життя обдарує довголіттям та щастям!
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Дорогий дядьку, вітаю тебе з днем народження! Нехай сьогодні тебе оточують лише люблячі рідні та вірні друзі! Я бажаю тобі чудового здоров’я, чудового настрою, удачі у всіх твоїх починаннях! Нехай на твоєму шляху ніколи не трапляються непереборні перепони!
Вітання дядькові своїми словами
Дорогий дядьку, вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо довгих років життя, здоров’я, удачі, щастя та взаєморозуміння. Нехай кожен день приносить тобі добрі моменти, які запам’ятаються надовго, залишаться в пам’яті яскравим спалахом. Бажаємо не сумувати через дрібниці, не засмучуватися. Бажаємо тобі залишатися таким самим добрим і чуйним.
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Дорогий мій дядьку! Хочу привітати тебе із днем народження! Бажаю тобі міцного здоров’я та великого щастя! Нехай кожен день буде теплим і радісним, а негаразди обходять тебе. Будь завжди добрим, розумним та життєрадісним. Ще побажаю тобі відданих друзів, успіху і щоб усе те, про що ти мріяв і чого прагнув, у недалекому майбутньому неодмінно виповнилося.
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Дядько, хочеться побажати тобі сьогодні просто чогось хорошого, доброго та приємного! Нехай у тебе все буде чудово! Будь завжди здоровим та радісним. Не засмучуйся ні з якого приводу. І нехай у твоєму житті завжди буде присутня любов. З днем народження!
Привітання з днем народження для дядька у віршах
Дядю, будь безмежно щасливим,
Хай в житті твоїм не буде зливи,
Лиш тільки радість, тепло, любов.
Ну, і грошей, як на лісгоспі дров.
Нехай будуть вірними зажди друзі,
Життя смачного, як солодке смузі.
За тебе, дядю, кращого в світі немає,
Хай успіх справи ніколи не покидає!
***
Хочу тобі, мій дядько, побажати
Лише щастя на шляху зустрічати,
Щоб вдалим був твій життєвий шлях,
Качав тебе він на успіху хвилях.
Будь завжди бадьорим, заводним,
Здоровим й вічно молодим,
Всі перепони й проблеми долай,
Поганих людей ти завжди уникай.
Дядечку бажаєм в свято
Почуватися завзято,
В холодець додати хрін,
Щоб гостреньким став вмить він.
Хай удача супроводить,
В гості горе не заходить,
Зірка в небі посміхнеться,
Все, що мріялось, збудеться.
***
Від чистого серця, дядя, вітаю,
Успішного шляху тобі бажаю,
Зичу наснаги, щасливої долі,
Позитиву й достатку доволі.
Бажаю в житті твоєму розмаїття,
Міцного здоров`я та довголіття,
Безкрайнього моря чудових подій,
Втілення усіх заповітних мрій.
Дядька вітаю з народження днем!
Серце нехай все палає вогнем
Дружби, любові, кохання й добра,
Гарна щоб була святкова пора.
Миру й достатку, усмішок яскравих,
Аби в порядку були Ваші справи,
Аби рясніла душа в благодаті,
Були щоб, дядьку, на щастя багаті!
Раніше "Телеграф" публікував прикольні вітання з днем народження для дядька.