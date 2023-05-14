Вітання дядькові з днем народження: найкращі побажання у прозі

Виберіть для найближчого родича найкращі вітання

Для когось дядько — другий тато, для когось — найкращий друг. Якщо ви близькі, вам потрібні особливі слова, щоби привітати дядька з днем народження. Виберете ви зворушливі побажання, чи стримані – залежить від ваших стосунків та характеру іменинника.

У цій збірці "Телеграфа" ви обов’язково знайдете потрібні слова для привітання з днем народження дядька в прозі.

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З днем народження, дорогий дядьку! Надсилаю найкращі побажання та міцно обіймаю вас здалеку. Продовжуйте мріяти та реалізовувати свої плани. Мені завжди подобалися ваші чудові ідеї, якими ви надихали мене у дитинстві. Продовжуйте так само, тому що це те, що робить вас особливим!

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Щиро, щиро вітаю з днем народження! Насамперед бажаю міцного здоров’я — без нього все інше нісенітниця! Успіхів великих досягати завжди! Взаємного кохання та величезного щастя! Нехай стороною обходять негоди! Миру в сім’ї та на землі! Процвітання! Нехай життя дарує лише позитивні емоції!

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Вітаю вас із днем народження! Бажаю світла та добра, щастя та тепла в кожному дні! Життєвої вам енергії, творчої наснаги та незмінно піднесеного, радісного настрою! Нехай завжди вистачає часу на втілення у життя всіх задумів та мрій!

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Дорогий дядьку, з днем народження. Роки пролітають непомітно, але я бажаю не звертати уваги на вік, бути бадьорим, задерикуватим, цілеспрямованим, як і раніше. Завжди тобі міцного здоров’я, добробуту, успіхів у всіх справах, радості в очах і багато важливих подій, що запам’ятовуються.

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Дорогий дядьку, вітаю тебе з днем народження! Нехай сьогодні тебе оточують лише люблячі рідні та вірні друзі! Я бажаю тобі чудового здоров’я, чудового настрою, удачі у всіх твоїх починаннях! Нехай на твоєму шляху ніколи не трапляються непереборні перепони!

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З днем народження, любий мій дядьку. Бажаю тобі процвітання на довгі роки, добрих взаємин із рідними та близькими, супутньої удачі у справах, бездоганного здоров’я та великих перемог на життєвому шляху.

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Мій улюблений дядько! Від щирого серця вітаю тебе з днем народження! Нехай сьогодні для тебе звучать лише найтепліші та потрібні слова, поряд будуть найдорожчі для тебе люди та не лише цього дня, а й усі наступні. Нехай кожна мить наповнюється яскравими фарбами, добротою та безмежною любов’ю. Бажаю добробуту, міцних стосунків, здорових сил та вдалих шляхів.

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Любий дядько, з днем народження! Будь здоровий і щасливий, будуй сміливі плани та став несподівані цілі. Нехай усі шляхи ведуть до успіху, важкі справи знаходять легкі рішення, кохання буде взаємним, а друзі надійними.

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Нехай твій день народження, дядько, відкриє нову низку днів, радісних і незабутніх, сповнених щастя та веселощів. І нехай у подорожі цією чергою тебе супроводжує незмінна супутниця — фортуна, яка прокладатиме тобі шлях до приголомшливого успіху.

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати з днем народження тітку.