Поздравления дяде с днем рождения: наилучшие пожелания в прозе

Выберите для близкого родственника самые лучшие поздравления

Для кого-то дядя — второй папа, для кого-то — лучший друг. Если вы близки, вам нужны особые слова, чтобы поздравить дядю с днем рождения. Выберете вы трогательные пожелания, или сдержанные — зависит от ваших отношений и характера именинника.

В этой подборке "Телеграфа" вы обязательно найдете нужные слова для поздравления с днем рождения дяде в прозе.

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С днем рождения, дорогой дядя! Шлю самые наилучшие пожелания и крепко обнимаю вас издалека. Продолжайте мечтать и реализовывать свои планы. Мне всегда нравились ваши замечательные идеи, которыми вы вдохновляли меня в детстве. Продолжайте в том же духе, потому что это то, что делает вас особенным!

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Искренне, от всей души поздравляю с днём рождения! Прежде всего желаю крепкого здоровья ― без него всё остальное ерунда! Успехов больших добиваться всегда! Взаимной любви и огромного счастья! Пускай стороною обходят ненастья! Мира в семье и на земле! Процветания! Пускай жизнь дарит только положительные эмоции!

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Поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю света и добра, счастья и тепла в каждом дне! Жизненной Вам энергии, творческого вдохновения и неизменно приподнятого, радостного настроения! Пусть всегда хватает времени на воплощение в жизнь всех замыслов и мечтаний!

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Дорогой дядя, с днем рождения. Годы пролетают незаметно, но я желаю не обращать внимания на возраст, быть бодрым, задорным, целеустремленным, как и прежде. Всегда тебе крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах, радости в глазах и много важных, запоминающихся событий.

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Дорогой дядя, поздравляю тебя с днем рождения! Пусть сегодня тебя окружают только любящие родные и верные друзья! Я желаю тебе отличного здоровья, отличного настроения, удачи во всех твоих начинаниях! Пусть на твоем пути никогда не встречаются непреодолимые преграды!

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С днём рождения, дорогой мой дядя. Желаю тебе процветания на долгие годы, добрых взаимоотношений с родными и близкими, сопутствующей удачи в делах, безупречного здоровья и больших побед на жизненном пути.

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Мой любимый дядя! От души поздравляю тебя с днём рождения! Пусть сегодня для тебя звучат только самые тёплые и нужные слова, рядом будут самые дорогие для тебя люди и не только в этот день, а и во все последующие. Пусть каждый миг наполняется яркими красками, добротой и безграничной любовью. Желаю материального благополучия, крепких отношений, здоровых сил и удачных дорог на пути.

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Любимый дядя, с днем рождения! Будь здоров и счастлив, строй смелые планы и ставь неожиданные цели. Пусть все пути ведут к успеху, трудные дела находят легкие решения, любовь будет взаимной, а друзья надежными.

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Пусть твой день рождения, дядя, откроет новую череду дней, радостных и незабываемых, полных счастья и веселья. И пусть в путешествии по этой череде тебя сопровождает неизменная спутница — фортуна, которая будет прокладывать тебе путь к ошеломительному успеху.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить с днем рождения тетю.