Привітання з днем народження дядькові: прикольні побажання

Подаруйте імениннику додатковий привід для посмішки

Дядьки — як другі тати для своїх племінників та племінниць. Це особливі люди, з якими ми можемо поділитися своїми секретами, проблемами, горем та щастям. Вони мотивують на здійснення всіх мрій. Племінники та племінниці багатьом зобов’язані своїм дядькам, але часто не можуть висловити свою подяку.

День народження – це особливий випадок, який можна використати, щоб висловити сердечну подяку за весь внесок дядька у ваше життя. А якщо у нього все гаразд із почуттям гумору, не обмежуйтесь класичним привітанням. Підберіть прикольне вітання дядька з днем народження.

Привітання та побажання для гарного настрою іменинникові ви можете обрати у цій добірці, яку склав "Телеграф".

Привітання з днем народження дядькові

Дядько, з днем народження! Ось ти став ще на рік старішим, але при цьому мудрішим, здоровішим і сильнішим. Бажаю тобі козацького здоров’я, смачних і приємних плюшок від життя, більше купюр з великим номіналом у гаманці, пару лексусів у гаражі, відпочинку біля моря та добробуту в будинку!

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Дядько чудовий, вітаю тебе з днем народження. Бажаю, щоб птах щастя та удачі завжди вибирав тебе, щоб кожне твоє "сьогодні" було наповнене веселим сміхом і кльовим настроєм, щоб кожне твоє "завтра" гріло для тебе перспективне містечко під сонцем, щоб кожне твоє "вчора" залишало приємний і добрий у твоїй пам’яті.

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Дядьку, з днем народження! Бажаю, щоб у тебе завжди було молодильне яблучко, яке триматиме тебе в тонусі та заряджатиме енергією, будь завжди щасливий і знай, що ти найкрутіший дядько у світі!

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Дорогий дядьку, вітаю тебе з днем народження. Я бажаю тобі проводити більше часу зі своїми найближчими та рідними людьми й водночас мрію частіше бути з тобою поряд. Ніколи й ні з ким мені не було так весело та затишно в компанії, як із тобою. Залишайся таким же життєрадісним, розповідай більше веселих історій, а найголовніше, будь здоровий і щасливий!

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Дядько мій дорогий, з днем народження щиро вітаю, міцно тисну руку та обіймаю! Побажати такій гідній людині можна лише одного: будь щасливим! Нехай щастя буде саме твоїм — складається з того, що для тебе важливе і потрібно, про що мріяв багато років! Вдалих тобі рішень, легких доріг!

Раніше "Телеграф" розповідав, як із гумором привітати тітку з днем народження.