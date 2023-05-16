Поздравление с днем рождения дяде: прикольные пожелания

Подарите имениннику дополнительный повод для улыбки

Дяди — как вторые папы для своих племянников и племянниц. Это особенные люди, с которыми мы можем поделиться своими секретами, проблемами, горем и счастьем. Они мотивируют на осуществление всех мечт. Племянники и племянницы многим обязаны своим дядям, но часто не могут выразить ему свою благодарность.

День рождения — это особый случай, который можно использовать, чтобы выразить сердечную благодарность за весь вклад дяди в вашу жизнь. А если у него все в порядке с чувством юмора, не ограничивайтесь классическим поздравлением. Подберите прикольное поздравление дяде с днем рождения.

Поздравления и пожелания для поднятия настроения имениннику вы можете выбрать в этой подборке, которую составил "Телеграф".

Прикольные поздравления с днем рождения дяде

Дядя, с днем рождения! Вот ты стал еще на год старее, но при этом мудрее, здоровее и сильнее. Желаю тебе козацкого здоровья, вкусных и приятных плюшек от жизни, побольше купюр с большим номиналом в кошельке, пару лексусов в гараже, отдыха у моря и благополучия в доме!

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Дядя замечательный, чудесный и обаятельный, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю, чтобы птица счастья и удачи всегда выбирала тебя, чтобы каждое твое "сегодня" было наполнено веселым смехом и клёвым настроением, чтобы каждое твое "завтра" грело для тебя перспективное местечко под солнцем, чтобы каждое твое "вчера" оставляло приятный и добрый след в твоей памяти.

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Дядя, с днем рождения! Желаю, чтоб у тебя всегда было молодильное яблочко, которое будет держать тебя в тонусе и заряжать энергией, будь всегда счастлив и знай, что ты самый крутой дядя в мире!

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Дорогой дядя, поздравляю тебя с днем рождения. Я желаю тебе проводить больше времени со своими самыми близкими и родными людьми и одновременно мечтаю почаще быть с тобой рядом. Никогда и ни с кем мне не было так весело и уютно в компании, как с тобой. Оставайся таким же жизнерадостным, рассказывай побольше весёлых историй, а самое главное, будь здоров и счастлив!

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Дядя мой дорогой, с днём рождения от души поздравляю, крепко жму руку и обнимаю! Пожелать такому достойному человеку можно только одного: будь счастливым! Пусть счастье будет именно твоим — складывается из того, что для тебя важно и нужно, о чем мечтал много лет! Удачных тебе решений, лёгких дорог!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с юмором поздравить тетю с днем рождения.