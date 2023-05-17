Поздравления на день рождения дяде: красивые пожелания в стихах и прозе

Несколько поздравлений с днем ​​рождения для дяди, которые он действительно оценит

Дядя — один из самых близких родственников. Он дает жизненные советы, помогает пережить трудные времена, при необходимости подставляет свое плечо, в которое можно поплакаться, и резонирует даже самые безумные идеи.

Дядя — это человек, который любит племянников безоговорочно и всегда рядом, несмотря ни на что. Так что, если у вас есть замечательный дядя, было бы неплохо порадовать его искренними и красивыми поздравлениями с днем ​​​​рождения.

"Телеграф" собрал пожелания на день рождения дяде в стихах и прозе на любой вкус и возраст.

С днем рождения дяде в прозе

Дорогой дядя, поздравляю с днем рождения, желаю крепкого здоровья, счастья каждый день и неизменно хорошего настроения! Пусть на работе и дома все получается, а в любом деле сопутствует удача. Желаю интересных путешествий, ярких впечатлений и финансовой стабильности!

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С любовью и теплотой поздравляю дядю с днем рождения! Желаю удачи, успехов, семейного благополучия! Будьте здоровым и всегда позитивным! Пусть судьба Вас хранит от всего дурного. А жизнь одарит долголетием и и счастьем!

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Дорогой дядя, поздравляю тебя с днем рождения! Пусть сегодня тебя окружают только любящие родные и верные друзья! Я желаю тебе отличного здоровья, отличного настроения, удачи во всех твоих начинаниях! Пусть на твоем пути никогда не встречаются непреодолимые преграды!

Поздравление дяде своими словами

Дорогой дядя, поздравляем тебя с днем рождения! Желаем долгих лет жизни, здоровья, удачи, счастья и взаимопонимания. Пусть каждый день приносит тебе хорошие моменты, которые запомнятся надолго, останутся в памяти яркой вспышкой. Желаем не унывать по пустякам, не огорчаться. Желаем тебе оставаться таким же добрым и отзывчивым.

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Дорогой мой дядя! Хочу поздравить тебя с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья и большого счастья! Пусть каждый день будет теплым и радостным, а невзгоды обходят тебя стороной. Будь постоянно добрым, разумным и жизнерадостным. Еще пожелаю тебе преданных друзей, успеха и чтобы всё то, о чем ты мечтал и к чему стремился, в близком будущем непременно исполнилось.

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Дядя, хочется пожелать тебе сегодня просто чего-нибудь хорошего, доброго и приятного! Пусть у тебя всё будет отлично! Будь всегда здоровым и радостным. Не огорчайся ни по какому поводу. И пусть в твоей жизни всегда присутствует любовь. С днем рождения!

Поздравление с днем рождения для дяди в стихах

Дядя, ты всегда на высоте, Это вызывает уважение! Пусть всегда сопутствуют тебе Счастье и завидное везение! Радости, здоровья, долгих лет, Всех возможных благ и изобилия! Пусть повсюду славится, звучит, Будет на слуху твоя фамилия! Пусть гордятся тобою друзья, Ищут помощи, просят совета! Понимает и любит семья, Счастья в жизни, удачи и света!

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Дядя! С днем рождения!

Долгих лет тебе!

Мира и везения,

И добра в судьбе!

Тропкой легкой, светлой

По жизни ты иди

И, самое главное —

Счастье ты найди!

Друзей хороших, крепкую семью Тебе сегодня дядя я желаю! Детей расти, люби жену свою, И знай, тебя я дядя обожаю! Себя считаю нынче вправе, Словами Пушкина сказать: "Мой дядя самых честных правил"! Позволь поздравить и обнять!

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Желаю жизнью наслаждаться,

На полном приводе кататься,

Смотреть на всё оптимистично

И время проводить отлично.

Быть фаворитом у природы,

С икрою кушать бутерброды

И пить элитные напитки.

Всё с первой получать попытки.

Работы — легкой и удачной,

Зарплаты в цифре семизначной,

Во всём желанном — совпадения.

Любимый дядя, с днем рождения!

Для мужчины день рождения Не приносит огорчения. Больше чем мужчине лет — Выше тем авторитет. Ты же многого добился, Ведь не зря всю жизнь трудился! Уважает вся семья, Дядя, искренне тебя. Ты — поддержка и опора, Всегда сдерживаешь слово, Всем — пример, для всех — плечо, Тебя любим горячо. Пусть твои глаза искрятся. Не беда, что годы мчатся, Не стареет ведь душа. Жизнь, как прежде, хороша.

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