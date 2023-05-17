Поздравления на день рождения дяде: красивые пожелания в стихах и прозе
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Несколько поздравлений с днем рождения для дяди, которые он действительно оценит
Дядя — один из самых близких родственников. Он дает жизненные советы, помогает пережить трудные времена, при необходимости подставляет свое плечо, в которое можно поплакаться, и резонирует даже самые безумные идеи.
Дядя — это человек, который любит племянников безоговорочно и всегда рядом, несмотря ни на что. Так что, если у вас есть замечательный дядя, было бы неплохо порадовать его искренними и красивыми поздравлениями с днем рождения.
"Телеграф" собрал пожелания на день рождения дяде в стихах и прозе на любой вкус и возраст.
С днем рождения дяде в прозе
Дорогой дядя, поздравляю с днем рождения, желаю крепкого здоровья, счастья каждый день и неизменно хорошего настроения! Пусть на работе и дома все получается, а в любом деле сопутствует удача. Желаю интересных путешествий, ярких впечатлений и финансовой стабильности!
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С любовью и теплотой поздравляю дядю с днем рождения! Желаю удачи, успехов, семейного благополучия! Будьте здоровым и всегда позитивным! Пусть судьба Вас хранит от всего дурного. А жизнь одарит долголетием и и счастьем!
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Дорогой дядя, поздравляю тебя с днем рождения! Пусть сегодня тебя окружают только любящие родные и верные друзья! Я желаю тебе отличного здоровья, отличного настроения, удачи во всех твоих начинаниях! Пусть на твоем пути никогда не встречаются непреодолимые преграды!
Поздравление дяде своими словами
Дорогой дядя, поздравляем тебя с днем рождения! Желаем долгих лет жизни, здоровья, удачи, счастья и взаимопонимания. Пусть каждый день приносит тебе хорошие моменты, которые запомнятся надолго, останутся в памяти яркой вспышкой. Желаем не унывать по пустякам, не огорчаться. Желаем тебе оставаться таким же добрым и отзывчивым.
***
Дорогой мой дядя! Хочу поздравить тебя с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья и большого счастья! Пусть каждый день будет теплым и радостным, а невзгоды обходят тебя стороной. Будь постоянно добрым, разумным и жизнерадостным. Еще пожелаю тебе преданных друзей, успеха и чтобы всё то, о чем ты мечтал и к чему стремился, в близком будущем непременно исполнилось.
***
Дядя, хочется пожелать тебе сегодня просто чего-нибудь хорошего, доброго и приятного! Пусть у тебя всё будет отлично! Будь всегда здоровым и радостным. Не огорчайся ни по какому поводу. И пусть в твоей жизни всегда присутствует любовь. С днем рождения!
Поздравление с днем рождения для дяди в стихах
Дядя, ты всегда на высоте,
Это вызывает уважение!
Пусть всегда сопутствуют тебе
Счастье и завидное везение!
Радости, здоровья, долгих лет,
Всех возможных благ и изобилия!
Пусть повсюду славится, звучит,
Будет на слуху твоя фамилия!
Пусть гордятся тобою друзья,
Ищут помощи, просят совета!
Понимает и любит семья,
Счастья в жизни, удачи и света!
***
Дядя! С днем рождения!
Долгих лет тебе!
Мира и везения,
И добра в судьбе!
Тропкой легкой, светлой
По жизни ты иди
И, самое главное —
Счастье ты найди!
Друзей хороших, крепкую семью
Тебе сегодня дядя я желаю!
Детей расти, люби жену свою,
И знай, тебя я дядя обожаю!
Себя считаю нынче вправе,
Словами Пушкина сказать:
"Мой дядя самых честных правил"!
Позволь поздравить и обнять!
***
Желаю жизнью наслаждаться,
На полном приводе кататься,
Смотреть на всё оптимистично
И время проводить отлично.
Быть фаворитом у природы,
С икрою кушать бутерброды
И пить элитные напитки.
Всё с первой получать попытки.
Работы — легкой и удачной,
Зарплаты в цифре семизначной,
Во всём желанном — совпадения.
Любимый дядя, с днем рождения!
Для мужчины день рождения
Не приносит огорчения.
Больше чем мужчине лет —
Выше тем авторитет.
Ты же многого добился,
Ведь не зря всю жизнь трудился!
Уважает вся семья,
Дядя, искренне тебя.
Ты — поддержка и опора,
Всегда сдерживаешь слово,
Всем — пример, для всех — плечо,
Тебя любим горячо.
Пусть твои глаза искрятся.
Не беда, что годы мчатся,
Не стареет ведь душа.
Жизнь, как прежде, хороша.
Ранее "Телеграф" публиковал прикольные поздравления с днем рождения для дяди.