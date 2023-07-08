Навіщо досвідчені господині кладуть на віник лимон: простий трюк, що полегшує життя

Ефективне та практичне рішення для блискучої чистоти вашого будинку.

Що тільки не вигадають домогосподарки, щоб полегшити прибирання в будинку. Наприклад, деякі домоправительки надягають на мітлу капронову панчоху, а інші змащують віники лимоном. Навіщо так робити — знаємося далі.

Лимон — це універсальний засіб для чищення, який може бути ефективним для видалення бруду, що в’ївся, зокрема, завдяки вмісту в ньому лимонної кислоти, пише santeplus. Його антибактеріальні властивості дозволяють дезінфікувати приміщення та предмети.

Навіщо змащувати мітлу лимонним соком

Крім свіжого та приємного запаху, лимон є дуже корисним продуктом для прибирання та надання чистоти вашому будинку. Розпорошіть на швабру або віник перед збиранням лимонний сік і дайте йому висохнути, перш ніж використовувати. Завдяки лайфхаку ви позбавитеся неприємних запахів і видаліть бруд із вашого будинку.

Цей цитрусовий фрукт очищає щетину віника та очищає його. Ви усунете пил та бруд, і, крім того, з продезінфікованим віником прибирання буде більш ефективним.

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