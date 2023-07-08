Усього одна пігулка, і на ваших сковорідках і каструлях не залишиться і сліду нагару: економна хитрість

Напрочуд простий лайфхак з одним інгредієнтом

Під час приготування їжі іноді трапляється так, що сковороди чи каструлі пригорають. Це може статися з кожною господаркою, тому не потрібно засмучуватися. Тим більше, врятувати посуд, що пригорів, можна дуже швидко і легко.

Ви можете легко очистити сковороду, що пригоріла, за допомогою цих недорогих і ефективних бабусиних порад, пише портал santeplus. Вам знадобиться лише один засіб.

Як очистити сковороду або каструлю, що пригоріла

Якщо під час готування ви обпалили каструлю і хочете очистити її легко, без зусиль і, головне, безпечно, покладіть усередину посуду таблетку для посудомийної машини. Залийте гарячою водою, перемішайте до розчинення таблетки і залишити на 2-3 години. Потім вилийте вміст і протріть каструлю губкою (м’якою стороною).

Таким чином, ви зможете видалити навіть найсерйозніші опіки, не натираючи і, перш за все, не ушкоджуючи внутрішню поверхню посуду! Навіть якщо у вас вдома немає посудомийної машини, у такій ситуації можна купити найменшу упаковку таблеток для посудомийної машини.

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