Не всі про це знають: які налаштування iPhone швидко виснажують термін служби батареї

Якщо ви помітили, що смартфон почав швидко втрачати заряд — відкривайте "Налаштування"

За допомогою смартфона ми виконуємо безліч різних функцій, тому потрібно стежити за тим, щоб акумулятор був заряджений і не підвів у найневідповідніший момент. Але є і приховані програми, які здатні "пожирати" заряд і тим самим виснажувати батарею вашого пристрою.

Експерти у матеріалі SheFinds назвали чотирьох "злочинців", яких власникам iPhone варто відключити, якщо вони хочуть зберегти акумулятор свого смартфона.

Чому iPhone швидко розряджається

Оновлення програм у фоновому режимі

Ця функція може оновлювати програми у фоновому режимі, навіть якщо ви не користуєтеся ними. Але це істотно "вбиває" ваш заряд, більшості користувачів рекомендують відключити постійне оновлення, оскільки воно просто їм не потрібне. Звичайна дія допоможе заощадити батарею.

Динамічні шпалери

Так, "живі" шпалери виглядають досить ефектно на смартфоні, але при цьому вони споживають велику кількість енергії порівняно зі статичними зображеннями. Анімовані фони швидко садять заряд і можуть не коштувати естетичної привабливості.

Push Email

Ще одна прихована функція, яка допомагає "вбивати" заряд вашого гаджета. З її допомогою ваша поштова скринька постійно оновлюється, але навіщо вам постійна перевірка нових листів, якщо ви не активно користуєтеся електронною поштою? Просто відключіть функції і час від часу заходьте самі та перевіряйте повідомлення.

"Телеграф" писав раніше, що у вересні 2023 Apple збирається презентувати iPhone 15. Стало відомо, чим новинка відрізнятиметься від попередніх версій смартфона і чи варто користувачам чекати на "сюрпризи".