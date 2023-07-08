Позбавтеся іржі на сушарці для посуду: просто нанесіть цей засіб

Дізнайтеся, як позбутися іржі на сушарці для посуду за допомогою натурального засобу

Від постійного контакту з водою на сушарках утворюється іржа. Мало того, що це не естетично виглядає, то ще й на посуді залишаються помаранчеві смуги.

Усунути іржу за допомогою вологої ганчірки неможливо. Але й не обов’язково відразу вдаватися до агресивних хімічних засобів. Як і у разі очищення інших поверхонь, допоможуть доступні натуральні засоби.

Лимонна кислота — один із найефективніших продуктів проти іржі. Для цього потрібна речовина в концентрованій формі. Кислоту потрібно насипати на проблемні ділянки з іржею, а за 2 години змити водою.

В ідеалі після видалення іржі на оброблених ділянках нанести шар білої фарби.

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