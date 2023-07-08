Більше шкоди, ніж користі: які речі категорично не можна чистити оцтом

Давно відомо, що оцет має ефективну протимікробну дію

Оцет вважається універсальним засобом, адже його застосовують не тільки в кулінарії, а й під час прибирання, а також прання. А все завдяки його високим дезінфікуючим властивостям. Але є низка предметів, які очищати за допомогою продукту категорично забороняється.

Експерти у матеріалі Life.fakty розповіли, що саме не можна очищати оцтом, щоб його кислотність не пошкодила предмети та поверхні.

Що не можна чистити оцтом

Гумові деталі на побутовій техніці

Не варто застосовувати засіб під час чищення гумових прокладок на пральній машині чи холодильнику, тому що оцет може зіпсувати матеріал, а це призведе до інших проблем, наприклад, станеться витік. Очищати ці деталі експерти радять краще перекисом водню.

Ножі

Не використовуйте оцтову кислоту, щоб очистити забруднення на ножі, тому що засіб може спричинити точкову корозію на лезах, якщо вони не з нержавіючої сталі. Краще для чищення використовуйте мило та губку.

Чавун

На чавунних поверхнях оцет також може спровокувати точкову корозію та іржу. Експерти не радять залишати оцтову кислоту на таких поверхнях на тривалий час.

Дерев’яні поверхні та меблі

Не застосовуйте оцет під час миття дерев’яних поверхонь та чищення меблів, тому що засіб може стерти блискуче покриття, зокрема і на паркеті. Найкраще використовувати під час прибирання спеціальні засоби, які призначені для ваших типів поверхні.

"Телеграф" писав раніше, навіщо заливати оцет у бачок для унітазу. Цей хитрий трюк може змінити ваше повсякденне життя.