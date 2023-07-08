Про цей засіб від комарів мало хто знає: комахи не захочуть залітати у квартиру

Аптечний засіб чудово відлякує кусачих комах

Влітку у квартирі постійно з’являються непрохані гості – комарі. Мало того, що вони кусаються, так ще й докучають своїм дзижчанням.

Позбутися цих комах можна за допомогою покупних засобів. Також комах відлякають деякі види рослин. А якщо ці методи не підходять, прогнати комарів допоможе простий аптечний засіб.

Для цього потрібно змочити ватяний диск нашатирним спиртом і протерти ним рами та підвіконня. За бажання можна протерти й скло.

Неприємний їдкий запах нашатирю дуже швидко випарується, але не для комарів. Аромат цього засобу з аптеки відлякуватиме комарів, які спробують пробратися до квартири.

Процедуру з нашатирем потрібно повторювати раз на два тижні.

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