Про цей засіб від комарів мало хто знає: комахи не захочуть залітати у квартиру
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Аптечний засіб чудово відлякує кусачих комах
Влітку у квартирі постійно з’являються непрохані гості – комарі. Мало того, що вони кусаються, так ще й докучають своїм дзижчанням.
Позбутися цих комах можна за допомогою покупних засобів. Також комах відлякають деякі види рослин. А якщо ці методи не підходять, прогнати комарів допоможе простий аптечний засіб.
Для цього потрібно змочити ватяний диск нашатирним спиртом і протерти ним рами та підвіконня. За бажання можна протерти й скло.
Неприємний їдкий запах нашатирю дуже швидко випарується, але не для комарів. Аромат цього засобу з аптеки відлякуватиме комарів, які спробують пробратися до квартири.
Процедуру з нашатирем потрібно повторювати раз на два тижні.
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