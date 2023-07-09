Яким засобом очистити витяжку від жиру: фантастичний трюк працює за 10 хвилин

Багато хто забуває про миття витяжного вентилятора на кухні, хоча це важливо

Меблі на кухні часто можуть покриватися липким жиром, а особливо піддається забруднення витяжний вентилятор. Не варто забувати про очищення витяжки, інакше отримаєте джерело бактерій і неприємних запахів прямо над варильною панеллю.

Щоб очистити витяжку на кухні без зайвого клопоту та витрат, скористайтеся фантастичним лайфхаком. Про це пише видання Express.

Витяжні системи витягують дим і пару, що походять від продуктів, які готуються на плиті. Якщо не очищати витяжку регулярно, це не тільки позначиться на чистоті кухні та гігієні приготування їжі, а й знизить ефективність роботи самого витяжного вентилятора.

Як очистити витяжку на кухні

Найпростіший спосіб видалити жир з витяжки: замочити фільтри у теплій мильній воді та столовому оцті на 10 хвилин, потім почистити щіткою, а після сполоснути. Варто знати, що більшість фільтрів можна мити в посудомийній машині, тому перевірте посібник виробника вашого приладу. Рекомендується чистити витяжні вентилятори кожні три місяці.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші корисні лайфхаки для прибирання кухні. Один ефективний спосіб допоможе видалити іржу з сушарки для посуду.