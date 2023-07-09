Як прибрати запах тварин з дивана: просто розпорошіть на меблі один засіб

Саморобний спрей позбавить неприємних запахів у кімнаті

Ніхто не застрахований від появи неприємного запаху на м’яких меблях. Дивани й крісла — одні з найулюбленіших місць для відпочинку вдома. На них люблять проводити час не лише люди, а і їхні домашні улюбленці. Не дивно, що згодом меблі починають випромінювати неприємний аромат.

Ефективно видалити запах із дивана чи крісла допоможе освіжувач, який легко зробити своїми руками.

Як зробити засіб від запаху тварин на меблях

Рецепт засобу від неприємних запахів на м’яких меблях дуже простий. Знадобиться спирт, вода та кондиціонер для білизни.

Візьміть пляшку з розпилювачем і змішайте в ній:

60 мл спирту

140 мл дистильованої або кип’яченої водопровідної води

2 столові ложки вашого улюбленого кондиціонера для білизни.

Як прибрати запах тварин з дивану

Перш ніж розпорошувати продукт на м’які меблі, переконайтеся, що ви видалили весь бруд, який може викликати неприємний запах. Зніміть пледи, покривала та подушки з дивана та дайте їм провітритися на свіжому повітрі. Виперіть всі чохли та видаліть шерсть ваших улюбленців відповідною щіткою.

Після очищення поверхні розпиліть саморобний освіжувач прямо на предмети меблів.

Рекомендується наносити засіб щоранку, щоб насолоджуватися приємним ароматом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємних запахів на кухні.