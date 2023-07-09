Ніколи не мийте унітаз цим засобом: доведеться купувати нову сантехніку

У гонитві за чистотою не всі засоби хороші

У прагненні зробити санвузол чистим господарі вдаються до різних методів та засобів. Так, вапняний наліт в унітазі примудряються видаляти горілкою.

Але далеко не всі народні засоби справляються зі своїм завданням, а деякі навіть явно псують сантехніку. Один із таких шкідливих засобів — пемза, яка повинна видаляти навіть найстійкіші вапняні відкладення.

Використовуючи пемзу як засіб для миття унітаза є ризик перестаратися і залишити на його поверхні подряпини. Якщо покупка нового унітазу найближчим часом не планується, краще відмовитись від цього методу.

Щоб не довелося шкребти сантехніку абразивами, краще регулярно вимивати її менш агресивними засобами.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом простого засобу, який очистить унітаз від нальоту. Також ми розповідали, які поверхні не можна чистити оцтом.