На допомогу прийдуть три засоби: як швидко відмити руки після шовковиці
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У цих ягід сильний приємний аромат і дуже насичений, солодкий смак
Літні ягоди дуже корисні та смачні, але часто залишають після себе плями, як на одязі, так і на руках. Особливо складно вивести темно-сині сліди від шовковиці.
Експерти в матеріалі Life.fakty розповіли, як за допомогою простих народних засобів можна впоратися із цією проблемою, витративши лише кілька хвилин.
Чим відмити руки після шовковиці
Лимон
Візьміть лимон, відріжте шматочок і протріть брудні руки. Після цього ретельно вимийте їх із милом. Якщо з першого разу забруднення не вдалося відмити, можна повторити процедуру.
Оцет
З плямами від шовковиці можна боротися за допомогою оцту. Візьміть лише 9-відсотковий продукт, змочіть у ньому ватяний диск та протріть свої руки. Після цього ретельно помийте їх із милом.
Аскорбінова кислота
Візьміть таблетку аскорбінової кислоти і розведіть у невеликій кількості води, опустіть свої руки в розчин на кілька хвилин, протріть їх, а потім ретельно змийте з милом.
"Телеграф" писав раніше, чим відіпрати траву з одягу. Експерти поділилися корисними лайфхаками.