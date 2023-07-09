На допомогу прийдуть три засоби: як швидко відмити руки після шовковиці

У цих ягід сильний приємний аромат і дуже насичений, солодкий смак

Літні ягоди дуже корисні та смачні, але часто залишають після себе плями, як на одязі, так і на руках. Особливо складно вивести темно-сині сліди від шовковиці.

Експерти в матеріалі Life.fakty розповіли, як за допомогою простих народних засобів можна впоратися із цією проблемою, витративши лише кілька хвилин.

Чим відмити руки після шовковиці

Лимон

Візьміть лимон, відріжте шматочок і протріть брудні руки. Після цього ретельно вимийте їх із милом. Якщо з першого разу забруднення не вдалося відмити, можна повторити процедуру.

Оцет

З плямами від шовковиці можна боротися за допомогою оцту. Візьміть лише 9-відсотковий продукт, змочіть у ньому ватяний диск та протріть свої руки. Після цього ретельно помийте їх із милом.

Аскорбінова кислота

Візьміть таблетку аскорбінової кислоти і розведіть у невеликій кількості води, опустіть свої руки в розчин на кілька хвилин, протріть їх, а потім ретельно змийте з милом.

"Телеграф" писав раніше, чим відіпрати траву з одягу. Експерти поділилися корисними лайфхаками.